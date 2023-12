Wiesz ile razy Ziemia okrążyła Słońce? Wbrew pozorom to łatwe

Wiemy, że Ziemia ma około 4,5 miliarda lat. Wiemy, że okrąża słońce i w jakim czasie. Ile okrążeń ma już za sobą?

To pytanie nietrywialne, bo powstanie Układu Słonecznego było pełne nagłych, chaotycznych wydarzeń. Ziemia nie ma silniczka, który pewnego dnia ktoś włączył. A jednak odpowiedzi nie trzeba szukać daleko.

Jak w każdym zadaniu, zacznijmy od tego, co już wiemy. Układ Słoneczny zaczął się formować 4,6 mld lat temu z materiału pozostawionego po wybuchu. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun uformowały się z gazu około 4,59 mld lat temu. Skaliste planety Ziemia, Mars, Wenus i Merkury powstały 4,5 miliarda lat temu.

Przez pierwsze 100 milionów lat po uformowaniu się pierwszych planet w Układzie Słonecznym było, lekko mówiąc, niestabilnie. Ogromne ciała niebieskie ciągnęły do siebie materiał, a sporo wyrzuciły poza to, co uznajemy za granicę Układu Słonecznego. W tym formujące się, inne planety. W końcu jednak wszystkie osiadły na wygodnych orbitach, które niewiele się od tego czasu zmieniły. Ziemia na przykład pędzi wokół Słońca z prędkością 107,8 tysiąca kilometrów na godzinę już od 98-99% swojego życia. Jeśli zgodzimy się przyjąć ten czas za pomijalny margines błędu, zadanie robi się łatwe.

Większość życia na stabilnej orbicie

Korzystając z tych założeń astronomowie obliczyli przybliżoną liczbę „okrążeń”, które ma za sobą Ziemia i pozostałe planety Układu Słonecznego. Znając obecną dynamikę układu i jego wiek, można to zrobić bardzo łatwo. Skoro Ziemia okrąża Słońce w ciągu roku (dokładnie 365,25 dnia) i ma 4,5 miliarda lat, przebyła 4,5 miliarda okrążeń. Mniej-więcej.

Merkury robi czterokrotnie więcej okrążeń – jego „rok” trwa tylko 88 dni, czyli 0,24 naszego, ale jego wiek jest podobny do Ziemi. To daje 18,7 miliarda okrążeń. Neptun zaś robi jedno okrążenie w 60190 ziemskich dni (164,7 lat) i jest starszy o 90 milionów lat. Ma za sobą prawdopodobnie 27,9 mln okrążeń. Tak wyglądają obliczenia dla wszystkich planet:

Planeta wiek [mld lat] długość okrążenia (dni) liczba okrążeń Merkury 4,5 88 18,7 mld Wenus 4,5 225 7,3 mld Ziemia 4,5 365,25 4,5 mld Mars 4,5 687 2,4 mld Jowisz 4,59 4333 386,9 mln Saturn 4,59 10759 155,8 mln Uranu 4,59 30687 54,6 mln Neptun 4,59 60190 27,9 mln

Jeśli przewidywania dotyczące losów naszego Słońca się sprawdzą, planety Układu Słonecznego mają przed sobą drugie tyle okrążeń gwiazdy.

