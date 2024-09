Tablica Mendelejewa w naszych organizmach. Wiele to substancje zakazane

Zatrważające odkrycie na temat naszego jedzenia. Może być dla nas źródłem ponad 3600 substancji chemicznych, których nie powinno tam być. Już wiadomo, że przynajmniej kilka z tych substancji to środki, które są już zakazane w wielu krajach. O szczegółach informują wyniki najnowszego badania przeprowadzone przez Food Packaging Forum Foundation.

Opublikowane właśnie badania są zdecydowanie przejmujące. Przeprowadzona przez wspomnianą organizację pozarządową z Zurychu analiza wykazała potencjalne zagrożenie ze strony ponad 3600 substancji chemicznych. Co najbardziej intrygujące, związki te mogły przedostać się do naszych ciał przez pokarm, do którego z kolei trafiły podczas procesu pakowania i przygotowania żywności. Około 100 z tych substancji jest uważanych za wysoce niepokojące dla zdrowia ludzkiego. Niestety wpływ wielu z nich na nasze życie i zdrowie jest nieznany.

1/4 substancji w ciele człowieka

Pierwszym krokiem badania było skatalogowanie około 14 000 chemikaliów, które mają kontakt z żywnością i mogą migrować do pokarmu na przykład z chroniących go opakowań lub pochodzić także z takich elementów produkcji jak przenośniki taśmowe czy urządzenia kuchenne. W drugim kroku natomiast badacze szukali tych substancji w istniejących bazach danych biomonitoringu, które śledzą chemikalia w próbkach pobranych od ludzi. Okazało się, że aż ponad jedna czwarta z nich jest w ludzkim ciele. Oczywiście mogły tam się dostać także inną drogą, ale powiązania z produkcją żywności nie można obecnie wykluczyć.

Jak podaje portal sciencealert.com, wśród “wysoce niepokojących” chemikaliów znalazły się liczne PFAS, znane również jako chemikalia na zawsze, które w ostatnich latach wykryto w wielu częściach ludzkiego ciała. Powiązano je przy tym z szeregiem problemów zdrowotnych. To jednak nie koniec. Wykryto również bisfenol A, substancję chemiczną zaburzającą gospodarkę hormonalną, stosowaną do produkcji tworzyw sztucznych, która została już zakazana w butelkach dla niemowląt w wielu krajach.

Najlepszym rozwiązaniem aby ustrzec się przed tym potencjalnym zagrożeniem jest zdecydowanie ograniczenie do kontaktu z opakowaniami w żywności. Od zmniejszenia liczby plastikowych foliówek po unikanie podgrzewania żywności w opakowaniu. Zdecydowanie jednak konieczne są dalsze badania, które mogłyby wskazać na niezaprzeczalne istnienie łańcucha produkcja – pokarm – człowiek w transferze tych substancji do naszego ciała oraz dalsza analiza skutków ich działania w naszych organizmach.

