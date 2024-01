Zachodniopomorskie. Znaleziono artefakt Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego

W trakcie prac porządkowych na cmentarzu w jednej z zachodniopomorskich miejscowości dokonano niecodziennego odkrycia. Odnaleziono ważną monetę.

Spory Korony Polskiej z Zakonem Krzyżackim ciągnęły się przez setki lat. Walki toczyły się nie tylko zbrojnie, lecz również na stopie gospodarczej, religijnej i dyplomatycznej. Kres temu położył dopiero Hołd Pruski, wydarzenie z 1525 roku, podczas którego Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Albrecht Hohenzollern został lennikiem Króla Polski Zygmunta I Starego. Okazuje się, że właśnie znaleziono jedną z ostatnich monet z wizerunkiem wielkiego mistrza.

Moneta z wizerunkiem wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego

Jak podaje portal Nauka w Polsce, okolicach cmentarza wojennego w Kamieniu Pomorskim odnaleziono ciekawą monetę. Jest to trojak (3 grosze), pochodzący z mennicy w Królewcu. Świadczy o tym obecność na awersie popiersia Albrechta Hohenzollerna, ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, który pełnił tę rolę w latach 1511-1525. Trojak jako taki został wprowadzony za panowania Zygmunta Starego i początkowo wybijany był ze srebra, a później z miedzi.

Archeolog Grzegorz Kurka w rozmowie z PAP zauważył, że występowanie tego typu monety w tym regionie jest niezwykle rzadkie. Sama moneta najprawdopodobniej została zgubiona jeszcze w XVI wieku. Nie ma pewności co do tego, jak trojak w tamto miejsce trafił. Moneta mogła należeć zarówno do mieszkańca Kamienia Pomorskiego, jak i do osoby przejezdnej.

Teraz renesansowa moneta zostanie poddana konserwacji, a później wiosną lub latem zostanie wystawiona w jednym z pobliskich muzeów. Bardzo możliwe, że trafi do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, w której już znajduje się podobny zabytek.

Źródło zdjęć: Irina Borsuchenko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Nauka w Polsce