Odzyskano materiał genetyczny sprzed 20 tys. lat. Był na wisiorku

Naukowcom udało się wykorzystać pozostałości po prehistorycznym naszyjniku, by odzyskać DNA osoby, do której on należał. Wyniki wskazują, że będzie można użyć opracowanej metody do pozyskania wielu informacji o naszych przodkach.

Nasza wiedza na temat dawno minionych lat jest coraz szersza, choć nie da się ukryć, że wiele spraw nadal pozostaje w sferze domysłów. Chodzi tu, chociażby o wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku. Czasem naukowcy są zmuszeni do zgadywania na podstawie poszlak, do czego dane narzędzie służyło, albo kto z niego korzystał.

Pozyskano informacje genetyczne z naszyjnika sprzed 20 tysięcy lat.

Antropolodzy z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech znaleźli sposób na bezpieczne zbadanie starożytnych artefaktów pod kątem środowiskowego DNA bez ich niszczenia i zastosowali go do biżuterii znalezionej w słynnej jaskini Denisova w Rosji w 2019 roku.

Regularnie noszony naszyjnik przez lata jest w stanie zebrać wiele informacji o swoim właścicielu. Dzieje się tak, gdyż zostawiamy ślady potu, naskórka i krwi. Badany element biżuterii jest naszyjnikiem z jeleniego zęba i należał do osoby żyjącej na Syberii około 20 tysięcy lat temu. Jak wskazują informacje genetyczne znalezione na przedmiocie, należał on najprawdopodobniej do kobiety, która należała do grupy osobników żyjących w północnej Euroazji w okresie paleolitu.

Informacje zostały zdobyte z wykorzystaniem nowego sposobu ekstrakcji środowiskowego DNA za pomocą specjalnej maszyny czyszczącej, znajdującej się w laboratorium naukowców z Instytutu Maxa Plancka. Po podgrzaniu w niej przedmiotu do 90 stopni Celsjusza można wyodrębnić fragmenty DNA z pozostałości znajdujących się w wodzie. Metoda ta sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku przedmiotów stworzonych z kości.

Źródło zdjęć: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Źródło tekstu: Science Alert