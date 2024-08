Rekiny na Śląsku? Te ślady nie pozostawiają złudzeń

Rekiny, wielki gad i małe jaszczurki – wszystkie te zwierzęta zostawiły swoje ślady na Śląsku. Natrafili na nie w Miedarach naukowcy z Polski i zagranicy, którzy przez ostatnie tygodnie prowadzili wymagające prace w tej miejscowości.

Miedary w województwie ślaskim to miejsce, gdzie od lat trwają prace wykopaliskowe. 10. sezon przyniósł nowe odkrycia, które wymagają teraz dogłębnej analizy. Ale badacze postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat swoich znalezisk. Ty razem w sumie odkryto ponad 100 kości zwierząt lądowych i morskich sprzed 240 milionów lat. Jednym z najcenniejszych znalezisk jest cała masa dobrze zachowanych zębów rekinów.

Zęby rekina

Na stanowisku w Miedarach pracę prowadził zespół paleontologów i ponad 50 studentów z różnych krajów świata. W sumie przekopali oni około 50 metrów sześciennych osadów, dzięki czemu udało się im dotrzeć do warstwy, o której istnieniu wcześniej nawet nie mieli pojęcia. To właśnie tam odnaleziono wiele śladów różnych ryb, a zwłaszcza rekinów.

Jak wskazują naukowcy w rozmowie z portalem naukawpolsce.pl, zębów tych żarłocznych okazów było tak wiele, że w pewnym momencie przestano je liczyć. Jak podkreślają jednak, w tamtych czasach rekiny wcale nie były postrachem mórz, a raczej same musiały też chronić się przed większymi drapieżnikami. Natomiast stan zachowania samych zębów jest oceniany jako bardzo dobry.

Stanowisko w Miedarach okazało się obfite także w inne znaleziska. Naukowcy i studenci odkryli także kompletną czaszkę z zębami morskiego gada nazywanego notozaurem. Choć były one w tamtych czasach dość pospolite w naszej okolicy, to jednak do tej pory nie znaleziono tak dobrze zachowanego okazu w naszym kraju. Z kolei jeśli chodzi o skamieniałości zwierząt lądowych to ten rok przyniósł sporo znalezisk gadów lądowych, których do tej pory nie spotykano w tej okolicy. Mowa o grupie prokolofonów, które przypominały dzisiejsze agamy, czyli nieduże jaszczurki.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Michal Ninger

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP