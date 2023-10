Sensacyjne odkrycie geologów. Rdzeń Ziemi wycieka

Najnowsze badania wykazały, że rdzeń Ziemi wycieka na powierzchnię. Naukowcy nie są pewni, co to oznacza dla naszej planety.

W magazynie Nature opublikowano najnowsze badania, z których wynika, że rdzeń Ziemi wycieka na powierzchnię planety. Dzieje się to na Ziemi Baffina, czyli największej wyspie Archipelagu Arktycznego. Wyciekająca tam lawa ma pochodzić bezpośrednio z wnętrza Ziemi.

Wyciekający rdzeń Ziemi

Naukowcy wysnuli taką teorii na podstawie badań lawy. Zawiera ona duże stężenie Helu-3 oraz Helu-4. Ten pierwszy jest niezwykle rzadki na naszej planecie i w większości pochodzi z czasów Wielkiego Wybuchu, który miał miejsce około 13,8 mld lat temu. W rdzeniu Ziemi został zamknięty w momencie, w którym uformowała się planeta.

Duże stężenie Helu-3 w lawie na Ziemi Baffina skłoniło naukowców do wysnucia teorii, według której pochodzi on z rdzenia planety. Na ten moment eksperci nie wiedzą, co to dokładnie oznacza. Rdzeń Ziemi wciąż pozostaje dla nas w dużym stopniu zagadką. Jednocześnie uspokajają, że prawdopodobnie nie ma żadnego zagrożenia, a przynajmniej na razie.

Naukowcy zamierzają dalej prowadzić badania, które dokładniej określą, czy lawa rzeczywiście pochodzi z wnętrza Ziemi i co to może oznaczać dla naszej planety.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BGR.com