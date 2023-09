Koniec świata jest pewny. Naukowcy podali datę

Naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego ustalili, kiedy życie na Ziemi wyginie. Swój artykuł opublikowali w czasopiśmie Nature Geoscience.

Naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego opublikowali artykuł na temat zmian, jakie zajdą na naszej planecie. Chodzi głównie o ruchy tektoniczne płyt. Chociaż przewidują, że życie całkowicie zniknie na Ziemi w ciągu kilku miliardów lat, to dużo wcześniej zajdą zmiany, które sprawią, że będzie ona niezdatna do zamieszkania dla ssaków, w tym także dla ludzi.

Kiedy wyginie życie na Ziemi?

Naukowcy przewidują, że ruchy tektoniczne na Ziemi w ciągu 250 mln lat doprowadzą do powstania jednego superkontynentu, który nazwali Pangea Ultima. Stanie się to na wskutek zderzenia kontynentu Afro-Eurazjatyckiego z Amerykami.

Doprowadzi to do zmian, przez które 92 proc. powierzchni Ziemi nie będzie nadawało się do zamieszkania przez ssaki, w tym także ludzi. W większości miejsc powstaną ogromne wulkany, temperatury wzrosną do ponad 40 stopni Celsjusza i zwiększy się poziom dwutlenku węgla. Ziemia stanie się jałowa, a miejsca najbardziej oddalone od oceanów będą wielkimi pustyniami.

Rezultatem będzie w dużej mierze wrogie środowisko, pozbawione źródeł pożywienia i wody dla ssaków.

Tylko 8 proc. powierzchni planety będzie nadawało się do życia, co doprowadzi do masowych wymarć. Pomimo tego naukowcy uważają, że ssaki nie znikną całkowicie. Będzie to bardzo trudny okres, ale ostatecznie jakieś życie przetrwa ten moment.

Wiele zależy od tego, jak poszczególne organizmy przystosują się do nowych warunków, w których konieczna może być między innymi sezonowa hibernacja. Ludzkości trudno będzie znaleźć się wśród ssaków, które przetrwają. Jedyną szansą dla nas jest stworzenie kontrolowanych warunków z odnawialnymi źródłami zasobów i energii.

