Za gorąco? Polska Stacja Antarktyczna szuka pracowników

Polskiej Stacji Antarktycznej rekrutuje i wcale nie trzeba być naukowcem, żeby się załapać. W placówce na Wyspie Króla Jerzego potrzebują specjalistów innego kalibru.

Fale upałów, których doświadczamy w Polsce tego lata sprawiają, że aż chce się wyjechać w jakieś chłodne miejsce. Dlaczego więc nie wybrać terenów arktycznych? Aktualnie prowadzony jest nabór do 48. wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Nie trzeba być jednak naukowcem, by dołączyć do zespołu. W placówce równie wysoko cenią sobie inne umiejętności.

Kucharz, lekarz i złota rączka potrzebni w Polskiej Stacji Antarktycznej

Polska Stacja Antarktyczna rozpoczęła rekrutację do 48. wyprawy. Placówka została uruchomiona 46 lat temu na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych i służy naukowcom do szerokiego spektrum badań. Zajmują się tam między innymi kwestiami dotyczącymi glacjologii, geologii, oceanografii, meteorologii, biologii i ekologii. Jednak do funkcjonowania bazy potrzebni są nie tylko naukowcy, lecz również specjaliści, którzy zadbają o poprawny przebieg misji.

Według ogłoszenia nadal potrzebują tam kilku osób z konkretnym wachlarzem umiejętności. Prowadzony jest nabór na poszczególne stanowiska:

Lekarz/Ratownik medyczny/Pielęgniarz

Kucharz

Mechanik maszyn budowlanych

Monter instalacji energetycznych

Konserwator/Pracownik ogólnobudowlany

Co do każdego z zawodów wymagania są różne i można więcej o nich przeczytać tutaj. Są jednak punkty wspólne, które potencjalnym kandydatom mogą pomóc dostać się do zespołu. Są to:

patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu,

kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych,

kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo),

kurs operowania transporterem pływającym PTS-M,

kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y,

uprawnienia SEP,

uprawnienia spawalnicze,

obsługa tokarki i frezarki,

znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego)

oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych i kursy obrączkarskie.

Warto mieć na uwadze to, że nie pozostało zbyt wiele czasu do przesłania zgłoszeń. Rekrutacja potrwa tylko do 28 sierpnia, więc zainteresowani powinni śpieszyć się z aplikacją.

