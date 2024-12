Naukowcy biją na alarm. Chodzi o otyłość

Blisko 75 procent dorosłych Amerykanów cierpi na otyłość. Naukowcy alarmują, że sytuacja będzie się pogarszać.

Nadwaga i otyłość to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, z którymi musimy się w dzisiejszych czasach zmierzyć. Niestety wygląda na to, że póki co te zmagania nie idą nam najlepiej. Dotyczy to w szczególności USA, skąd docierają do nas bardzo niepokojące dane.

Blisko 3/4 Amerykanów cierpi na otyłość

Jak ustalili naukowcy w ramach badania Global Burden of Disease, w 2021 roku 208 milionów obywateli USA kwalifikowało się jako osoby medycznie otyłe. To ponad 62 procent wszystkich mieszkańców kraju. Liczba ta podwoiła się w porównaniu z rokiem 1990.

Prognozy na przyszłość są jeszcze bardziej niepokojące. Jeśli aktualna tendencja się utrzyma, do 2050 roku otyłość dosięgnie 80 procent dorosłych Amerykanów. Będzie to miało bardzo wymierne konsekwencje. Według ekspertów z United States Joint Economic Committee, w ciągu najbliższej dekady koszt leczenia problemów zdrowotnych wynikających z nadwagi i otyłości sięgną 9,1 bilionów dolarów.

Problem także w Polsce

Choć przytoczone dane dotyczą USA, warto pamiętać, że z problemami z nadmierną wagą boryka się większość zachodniego świata. W Polsce według danych GUS z 2021 roku nadwagę lub otyłość miało 57 procent dorosłych mieszkańców. Nie jest to może jeszcze skala, z którą mamy do czynienia za oceanem, ale zjawiska nie należy bagatelizować.

