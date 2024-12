Hibernacja dla ludzi? Naukowcy o krok od przełomu

Ludzie to fascynujące istoty z ogromnym potencjałem, ale jednak mają również swoje ograniczenia. Są one widoczne na przykład w podróżach kosmicznych. Naukowcy chcieliby jednak wyjść na przeciw owym limitom i pracują nad tym, jak wymusić na organizmie ludzkim stan hibernacji. Mogłoby to przyczynić się do przełomu w lotach kosmicznych.

Inspirację bierzemy z nietoperzy

Zespół naukowców, któremu przewodzi Gerald Kerth z Uniwersytetu w Greifswaldzie bierze pod lupę wzorce hibernacji znane z natury i stara się rozgryźć, jak wprawić człowieka w ten stan. Kluczową rolę mogą odkrywać tu krwinki czerwone. Ulegają one poważnym zmianom wraz ze spadkiem temperatury wewnętrznej (od 37,7 do 23,4 st. C) hibernujących gatunków zwierząt. Struktura erytrocytów (czerwonych krwinek) stała się mniej elastyczna, a bardziej lepka i zdaniem naukowców to dowód na to, że w ten sposób organizmy danych zwierząt oszczędzają energię w chłodnych warunkach.

Jeden z najbardziej elastycznych jeśli chodzi o adaptację gatunków to nietoperze, które nawet mogą zmniejszyć swoją temperaturę do 10 st. C, ale przy takim progu reakcja ludzkich krwinek czerwonych już zanikała. Jest to na razie przeszkoda, która uniemożliwia wzbudzenie w hibernacji w ludziach.

Kerth uważa, że zrozumienie, w jaki sposób manipulowanie właściwości krwinek czerwonych człowieka stanowi klucz do zrozumienia tego, jak wprowadzić ludzki organizm w stan hibernacji.

Sfinalizowanie tego procesu przyczyni się nie tylko do hibernacji przy podróżach kosmicznych, ale może się również przydać w niektórych operacjach, gdzie wywołuje się kontrolowaną hipotermię, aby tymczasowo zatrzymać funkcjonowanie mózgu, np. przy operacjach.

