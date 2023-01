Oto samolot przyszłości. NASA pokazuje projekt

Wielu osobom NASA może kojarzyć się wyłącznie z przedsięwzięciami kosmicznymi, jednak należy pamiętać, że jest to również przedsiębiorstwo zajmujące się szeroko pojętym lotnictwem i ochroną klimatu. Agencja ogłosiła właśnie, że we współpracy z firmą Boeing rozpocznie projekt tworzenia nowej generacji maszyn powietrznych. W ten sposób ma sprawić, że nie tylko wpływ lotnictwa komercyjnego na klimat będzie znikomy, lecz również sprawi, że stanie się to bardziej opłacalne.

NASA aktywnie zajmuje się rozwojem technologii lotniczych. Jak wskazuje sam szef agencji "jeżeli latasz jakąkolwiek maszyną powietrzną, jesteś otoczony technologiami NASA". Sama agencja zajmuje się również tworzeniem całych samolotów, czego przykładem może być elektryczna maszyna X-57 Maxwell.

W ramach projektu Sustainable Flight Demonstrator, NASA planuje stworzyć innowacyjny model skrzydeł o nieco innej strukturze niż dotychczas. Przede wszystkim mają one mocno bazować na technologii Boeinga znanej jako Truss-Braced Wing, więc z pewnością będą wysoko osadzone na kadłubie, dłuższe ale jednocześnie węższe i dodatkowo wsparte usztywnieniem wychodzącym z dolnej części kadłuba. NASA szacuje, że zastosowanie ulepszonej technologii w komercyjnych lotach może doprowadzić do mniejszego o nawet 30% zużycia paliwa.

We’re partnering with @Boeing to develop technologies for the next generation of single-aisle aircraft. We'll collaborate on a full-scale demonstrator by 2030 to help the U.S. achieve net-zero carbon emissions from aviation by 2050. Follow @NASAAero: https://t.co/dFikvL0YPa pic.twitter.com/TMXIupCyEh