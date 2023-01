Budowlańcy stracą pracę? Znaleźli lepszy zamiennik

Boston Dynamics udostępniło film, na którym możemy zobaczyć, jak ich popularny robot wykonuje prace budowlane. Zręczności nie można mu odmówić.

Boston Dynamics jest jednym z najbardziej znanych producentów robotów. Firma już od wielu lat rozwija technologie autonomicznych maszyn i co rusz chwali się efektami. Już jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć, jak ich robot Atlas biega i pokonuje proste przeszkody. Później firma pochwaliła się doskonale wykonaną choreografią swoich robotycznych psów do utworów Micka Jaggera i BTS. Na święta te same roboty wzięły udział w spocie, na którym ubierały choinkę.

Atlas skacze po rusztowaniu i wykonuje akrobacje

Teraz Boston Dynamics ponownie udostępnia film, na którym możemy zobaczyć możliwości ich robota. Atlas przebranżowił się i został budowlańcem. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak maszyna chwyta deskę i robi sobie z niej podest, by móc wskoczyć na rusztowanie. Następnie chwyta torbę z narzędziami i biegnie ją dostarczyć aktorowi wcielającemu się w pracownika budowlanego. Całość zakończona jest ekwilibrystyczną akrobacją ze strony robota.

Oczywiście, umiejętność złapania za torbę z narzędziami i rzucenie jej innemu pracownikowi to za mało, by zastąpić w pracy człowieka, jednak Boston Dynamics po raz kolejny udowadnia, do czego zdolne są ich roboty i jak bardzo użyteczne mogą okazać się w przyszłości.

