Kupili to za grosze. Okazało się, że to rzadki artefakt wart miliony

Nieoczekiwane odkrycie oryginału Magna Carta

Biblioteka Harvard Law School jest w posiadaniu Magna Carta, czyli Wielkiej Karty Swobód – aktu prawnego oryginalnie powstałego w 1215 roku i ustanowionego przez angielskiego króla Jana bez Ziemi, stanowiącego podwaliny nowożytnych praw obywatelskich. Dokument trafił do Harvardu w 1946 r. i został wtedy nabyty za 27,50 dolarów amerykańskich (około 442 dol. w 2025). Przez osiem dekad myślano, że jest to kopia. Jak jednak wykazała analiza dwóch brytyjskich badaczy – to de facto oryginał pochodzący z 1300 roku (Magna Carta była wydawana ponownie przez innych królów, stąd też istnieją różne datowania Magna Carta).