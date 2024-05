Ten rynek wkrótce będzie wart miliardy. Jest pole do popisu

Dane nie kłamią. Ponad 50% światowej populacji, czyli cztery miliardy ludzi, doświadcza niedoborów wody raz w miesiącu. Całe szczęście, istnieją ludzie, którzy pracują nad rozwiązaniem tego problemu. A jest o co walczyć. Szacuje się, że w 2032 roku rynek pozyskiwania wody atmosferycznej będzie wart 13,5 miliarda dolarów.

Swapnil Shriwastav, założyciel startupu, od zawsze interesował się problemem niedoboru wody na świecie. Zaczynał od projektów studenckich, a obecnie jest właścicielem całkiem dobrze prosperującego startupu Uravu Labs, z siedzibą w Bangalore. Zajmuje się przekształcaniem powietrza w wodę, za pomocą atmosferycznych generatorów wody, zawierających płynny środek osuszający, który pochłania wilgoć z powietrza. Światło słoneczne lub odnawialna energia elektryczna, podgrzewa substancję osuszającą do 65 stopni Celsjusza, co uwalnia wilgoć, którą można skondensować w wodę pitną.

Jednym z elementów inspiracji były Gwiezdne Wojny, w których istnieje urządzenie powietrze-woda. Pomyślałem, dlaczego nie spróbować. Był to raczej projekt ciekawostka.

- mówi Shrivastava.

Cały ten proces trwa 12 godzin. Każda jednostka produkuje 2000 litrów wody pitnej. Niestety, projekt początkowo okazał się zupełnie nieopłacalny finansowo. W Indiach, startup nie znalazł ani sponsora, ani wystarczającego wsparcia, ale zainteresowała się nim za to branża hotelarska.

Obecnie, sprzedaje on wodę 40 klientom z branży hotelarsko-gastronomicznej. Pionierzy projektu twierdzą, że chcieli działać na rzecz organizacji non-profit i pomagać w dostarczaniu wody pitnej społecznościom, borykającymi się z niedoborami wody. Ale organizacje boją się technologii, wątpią w jej skuteczność i jeszcze nie są na to gotowe. Wszystko na to wskazuje, że jest to jedynie kwestia czasu. W pracach nad pozyskiwaniem wody atmosferycznej jest ogromny potencjał.

Według raportu Global Market Insights rynek wytwarzania wody atmosferycznej jeszcze w 2022 roku był wyceniany na 3,4 miliarda dolarów. Szacuje się, że w 2032 roku ma być wart 13,5 miliarda dolarów.

Zobacz: Trik z łyżką. W sumie banalne, a poprawia smak każdej potrawy

Zobacz: Orange rozbudowuje Smart Water: sieć wodociągowa staje się bardziej inteligentna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com