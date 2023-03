Wizjoner czy szaleniec? Ten mężczyzna spędzi 100 dni pod wodą

Jeden z profesorów na University of South Florida pokusi się o pobicie rekordu w liczbie dni spędzonych pod wodą. Joseph Dituri zamierza spędzić tam 100 dni i jednocześnie kontynuując pracę na uniwersytecie.

Dla niektórych nie ma rzeczy, których nie zrobiliby w imię nauki. Jeden z profesorów na uczelni w Florydzie twierdzi, że kluczem do dalszej ewolucji człowieka może być powrót do wody. Jak przekonuje Joseph Dituri, na Ziemi znajduje się wszystko, czego potrzebujemy do przeżycia, a badanie podwodnej flory i fauny może pomóc w odnalezieniu terapii lekarstw na choroby.

100 dni pod wodą. Uda się?

Dotychczasowy rekord w czasie spędzonym pod wodą to 73 dni. Oznacza to, że jeżeli profesorowi uda się zrealizować swój projekt, pobije go o 27 dni. 55-letni mężczyzna będzie żył 10 metrów pod powierzchnią w habitacie o powierzchni 30 metrów kwadratowych w Jules Undersea Lodge w Key Largo.

Jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany przez zespół medyczny, który będzie rutynowo nurkował do jego siedliska w celu wykonania badań. Przed, w trakcie i po zakończeniu projektu Dituri weźmie udział w serii testów psychospołecznych, psychologicznych i medycznych, w tym pojawią się panele krwi, ultradźwięki i elektrokardiogramy, a także testy komórek macierzystych.

Po co to wszystko? Jedno z wcześniejszych badań wykazało, że komórki wystawione na zwiększone ciśnienie podwoiły swoją liczbę ciągu 5 dni. Sugeruje to, że zwiększone ciśnienie może potencjalnie pozwolić ludziom na zwiększenie ich długowieczności i zapobieganie chorobom związanym ze starzeniem się. Mężczyzna zażartował, że jeżeli rzeczywiście tak jest, to wyjdzie z tego eksperymentu jako super-człowiek.

Co Joseph Dituri będzie robił przez 100 dni pod wodą? Na pewno nie będzie się nudził. Profesor zamierza kontynuować swoje wykłady na uniwersytecie, lecz w formie online. Ponadto, okresowo będą do niego dołączać inni naukowcy, z którymi będzie debatował na tematy związane z ochroną środowiska morskiego. Dyskursy będą transmitowane na platformie YouTube.

Warto zaznaczyć, że wspomniane 100 dni będzie rekordem wyłącznie w przypadku kontrolowanych badań naukowcych. Najdłuższym znanym przypadkiem przebywania człowieka pod wodą jest załoga okrętu HMS Warspite, który w latach 1982-1983 nie wynurzał się przez 111 dni z rzędu.

Źródło zdjęć: Joseph Dituri / USF

Źródło tekstu: USF