Dziwny zwyczaj kultu sprzed 7000 lat. Nikt tak nie grzebał zmarłych

Archeologowie znaleźli w Arabii Saudyjskiej pozostałości po budynku wzniesionym przez lud sprzed 7 tysięcy lat. Okazało się, że w środku są nietypowo pochowane ludzkie szczątki.

Ciekawego znaleziska dokonano ostatnio około 50 kilometrów na wschód od starożytnego miasta Al-Ula, znajdującego się na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Na pustyni odnaleziono ślady tajemniczego kultu, a pozostałości po nich sporo nam mówią o ich zwyczajach.

260 fragmentów zwierzęcych kości i jeden grobowiec człowieka

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że na pustyniach Arabii Saudyjskiej rozsiane są tzw. mustatile, oznaczające w arabskim po prostu "prostokąt". Jak można się domyślić, pozostałości po strukturach wzniesionych przez człowieka miały kształt prostokąta. Krótsze boki były grubsze i jeden stanowił wejście, a w drugim można znaleźć komory, a w nich często pojawiają się narzędzia. Ściany wykonane były z lokalnego piaskowca.

Do tej pory nie do końca wiadomo było do czego służyły mustatile, choć na pustyniach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej można ich znaleźć ponad 1600. Pomimo tak dużej ich liczby, wykopaliska prowadzono zaledwie na 10 z nich. Eksperci skłaniają się ku stwierdzeniu, że był to rodzaj świątyni ze względu na obecność szczątków zwierzęcych, które najprawdopodobniej składano tam w ofierze, a resztkami rytualnie pożywiano się.

Najnowsze odkrycie doprowadziło do odnalezienia 260 fragmentów kości zwierzęcych i udało się zidentyfikować 246 z nich. Okazało się, że są to w większości rogi i kły należące do kóz, gazeli i bydła. Co ciekawe, w jednej z komór odnaleziono grobowiec a w środku szczątki człowieka, mężczyzny w wieku 30-40 lat. Analiza jego kości wskazuje, że najprawdopodobniej cierpiał na jedną z chorób zwyrodnieniowych stawów. Zadziwiające jest jednak to, że datowanie radiowęglowe ludzkich i zwierzęcych szczątków wykazało, że mężczyzna został pochowany 400 lat po uboju zwierząt. Jest to znak, że do mustatili odbywały się pielgrzymki.

Same mustatile używane były przez wiele pokoleń. Datowanie radiowęglowe wskazuje, że korzystano z nich od 5307-5002 roku p.n.e. do 5056-4755 roku p.n.e. Oznacza to, że mają już około 7000 lat i są jednymi z najstarszych struktur odkrytych przez człowieka.

Źródło zdjęć: PLOS One

Źródło tekstu: Live Science / PLOS One