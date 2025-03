Nowy robot chodzi już tak, jakby nie marzył o skorzystaniu z toalety

Zespół specjalistów od robotyki skupia się głównie na zaprojektowaniu robota opartego na sztucznej inteligencji, który będzie mógł poruszać się szybko i z gracją, a także wykonywać różne zadania. Bardziej mu bliski jest robot parzący kawę w ruchliwej kuchni , niż robot akrobata. Firma właśnie wypuściła do sieci film, w którym robot prezentuje "wyuczony, naturalny chód".

Materiał ten prezentuje skalę poprawy zdolności chodzenia humanoidalnego robota 02. Poprzedni model poruszał się bardziej niezgrabnie, wręcz kaczkowato. Ci bardziej złośliwi twierdzili, że chodził w taki sposób, jakby desperacko chciał skorzystać z toalety. Robot zaprezentowany na filmiku ma zdedcydowanie bardziej zrelaksowany styl chodzenia, a realistyczne kroki pozwalają mu poruszać się nieco szybciej niż robił to poprzedni model 01.

Co najważniejsze, dwunożny robot będzie wdrażany do prac w domu oraz miejscu pracy. Firma Figure ma naprawdę wielkie plany rozwoju na najbliższy rok. We wpisie na platformie X tylko je podkreśliła.