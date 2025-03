"Smacznej kawusi" po nowemu. Nadchodzi nowa era inteligentnych maszyn

"Smacznej kawusi" nabierze innego wymiaru

Naukowcy twierdzą, że dzięki połączeniu sztucznej inteligencji, czułych czujników i precyzyjnie dostrojonych umiejętności motorycznych, robot będzie mógł wchodzić w interakcję z otoczeniem w sposób przypominający interakcję ludzką. I to jeszcze bardziej realistycznie niż do tej pory.

Nowa technologia, opracowana przez zespół inżynierów z Uniwersytetu Edynburskiego, może zmienić sposób, w jaki roboty będą wykonywały te zadania, które dotychczas były wykonywane wyłącznie przez ludzi. Największym problemem dla robotów jest, póki co, funkcjonowanie w dynamicznych i nieprzewidywalnych miejscach, takich jak kuchnia. Mimo całej swojej nowoczesności nadal nie potrafią dostosowywać się w czasie rzeczywistym do nieprzewidzianych przeszkód.

Nowe urządzenie to ramię robota z siedmioma ruchomymi stawami — najpierw interpretuje otrzymane polecenie głosowe, następnie analizuje otoczenie. I tak, na przykład przeszukuje kuchnię, szukając kubka, starając się dostać do szuflad z mechanizmami otwierania, z którymi wcześniej nigdy nie miał do czynienia. Następnie, robot mierzy i miesza ustalone proporcje zmielonej kawy ze słoika z wodą z czajnika.