Sukces bioinżynierii. Roślina lepsza niż oczyszczacze powietrza

Francuzki start-up zaprezentował dość niecodzienny produkt. Mowa tu o zmodyfikowanej roślinie, która skutecznie oczyści powietrze w twoim domu ze szkodliwych substancji.

Powietrze, szczególnie w dużych miastach, nie należy do najczystszych. Stąd też wzięła się moda na przeróżne oczyszczacze powietrza, które sprawiają, że przynajmniej we własnym domu lub mieszkaniu możemy swobodnie odetchnąć pełną piersią. Jednak Francuzi mają propozycję, by zastąpić elektronikę czymś o wiele bardziej naturalnym.

Zmodyfikowana superroślina oczyści powietrze w twoim domu

Start-up z Paryża o nazwie Neoplants zaprezentował właśnie sukces swojej bioinżynierii. Jest nim roślina Neo P1, czyli zmodyfikowane genetycznie Epipremnum aureum, znane ze swojej skuteczności w usuwaniu lotnych związków organicznych. Została ona specjalnie zaprojektowana do wychwytywania dużych ilości czterech toksycznych lotnych związków organicznych, a mianowicie formaldehydu, benzenu, toluenu i ksylenu.

Roślina ma własną specjalną glebę, której jednym ze składników jest biowęgiel, substancja swoimi właściwościami zbliżona do węgla drzewnego. Biowęgiel jest między innymi domem dla pożytecznych mikroorganizmów, które raz w miesiącu dodawane są do gleby w postaci suplementów zwanych Power Drops. Wspomniane mikroorganizmy dostarczają roślinie składników odżywczych i jednocześnie utrzymują jej zdolność do wydajnego oczyszczania powietrza.

Źródło zdjęć: Neoplants

Źródło tekstu: Neoplants