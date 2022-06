Chińczycy zaskakują Amerykanów. Stworzyli coś niewyobrażalnego

O potędze komputerów i sztuczne inteligencji nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Chińczycy stworzyli potężną maszynę, która w swojej złożoności przypomina ludzki mózg. Tym samym rzucili wyzwanie Amerykanom.

Wieści prosto z Chin wskazują na to, że tamtejszym naukowcom udało się uruchomić najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji. Został on wytrenowany na najmocniejszym superkomputerze Chińczyków. Wszystko wskazuje na to, że chińską maszynę najnowszej generacji Sunway można postawić w jednym szeregu z amerykańskim Frontierem, który na początku tego miesiąca został uznany za najpotężniejszy superkomputer na świecie.

Sztuczna inteligencja z ludzkim mózgiem?

Chińczycy zaprezentowali swoje najnowsze dzieło, sztuczną inteligencję o nazwie Bagualu, na sympozjum Principles and Practice of Parallel Programming 2022, międzynarodowej konferencji organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Maszyn Komputerowych (ACM). Model robi wrażenie, bo jest w stanie obsłużyć aż 174 biliony parametrów, co można porównać z szacowaną liczbą synaps w ludzkiej korze mózgowej. Stąd też właśnie porównanie sztucznej inteligencji i superkomputera do ludzkiego mózgu. By przybliżyć, jak duża jest to liczba, wystarczy przypomnieć, że wychwalany Google Brain obsługiwał "zaledwie" 1,6 biliona parametrów.

Chiński superkomputer to prawdziwa bestia

Sztuczna inteligencja Bagualu była trenowana z wykorzystaniem superkomputera Sunway, który również jest pod wieloma względami wyjątkowy. Maszyna jest w stanie ciągu sekundy wykonać aż miliard operacji, co daje 5,3 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (eksaFLOPS). Chińscy naukowcy wyjawili, że komputer składa się z aż 37 milionów rdzeni procesorów, czyli czterokrotnie więcej niż w przypadku amerykańskiego Frontiera.

Bagualu jest w stanie zarządzać wszystkimi 96 tysiącami niezależnych systemów superkomputera, które - jak twierdzą naukowcy - przypominają swoim działaniem ludzki mózg. Komunikacja między tymi węzłami odbywa się z prędkością 23 petabajtów na sekundę. Zespół odpowiedzialny za wytrenowanie AI wskazuje na potencjalne obszary, w których model mógłby zostać użyty. Według nich sztuczna inteligencja świetnie zarządzałaby autonomicznymi pojazdami oraz systemami rozpoznawania twarzy.

