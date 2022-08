Benzyna za ułamek ceny może wziąć się z powietrza. Dosłownie

Ceny paliwa są wyższe niż kiedykolwiek. Przekłada się to na zwiększone koszty produktów w sklepach, które przecież w jakiś sposób musza zostać przetransportowane. A gdyby tak dało się wyprodukować własne paliwo i to z powietrza? Szwajcarscy naukowcy udowadniają, że jest to możliwe.

Na dachu jednego z budynków Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurych) w ostatnim czasie pojawiły się dziwne urządzenia przypominające odbiorniki sygnału lub innego rodzaju radary. Okazuje się, że służą one do produkcji paliwa z powietrza. Jak to możliwe?

Paliwo prosto z powietrza

Pomysł sam w sobie może wydawać się absurdalny, lecz szwajcarscy naukowcy przekonują, że jest jak najbardziej możliwy do zrealizowania. W tym celu skonstruowali mini rafinerię na dachu jednego z budynków, która jest w stanie stworzyć paliwo z zaledwie powietrza i promieni słonecznych. W rzeczywistości jest to skomplikowany proces bazujący na potrójnej konwersji termochemicznej.

Na początku zostaje wyłapane CO2 wraz z wodą z powietrza. Następnie następuje rozszczepienie promieni słonecznych wraz z późniejszym upłynnieniem. Dwutlenek węgla i woda pozyskiwane są bezpośrednio z powietrza w procesach adsorpcji i desorpcji.

Następnie są przetransportowane do reaktora, który wykorzystuje skoncentrowane wiązki światła do wytworzenia temperatury 1500 stopni Celsjusza w ceramicznej strukturze zawierającej tlenek ceru. Pod wpływem temperatury zostaje tam zredukowana ilość tlenku ceru, a sam tlen zostaje uwolniony. Następnie do reaktora zostaje dodana woda i CO2, które wcześniej zostały pozyskane z powietrza. W ten sposób wytwarzany jest syngas z połączenia wodoru i tlenku węgla. Pozostałe cząsteczki ceru absorbują tlen w procesie utleniania.

Pozyskany w ten sposób syngas jest gotowy do przekształcenia w różne warianty hydrowodoru: naftę oczyszczoną, benzynę, metanol i inne płynne paliwa.

Zbyt piękne żeby mogło być prawdziwe?

Naukowcy nie podali jednak żadnych danych o tym, jak wydajny jest to system ani ile paliwa może zostać wyprodukowane podczas jednego cyklu. Nie do końca wiadomo też ile jeden cykl trwa. Pytań, na które brakuje odpowiedzi jest znacznie więcej. Technologia prezentowana jest jako ekologiczna rewolucja w pozyskiwaniu paliwa, lecz nie wiadomo jaki jest cykl życia głównych komponentów? Ile cykli są w stanie wytrzymać zanim trzeba będzie je wymienić? Ile kosztuje ich wymiana, odnowienie lub recykling? Ile energii jest na to zużywane?



