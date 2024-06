Badacze stwierdzili: ChatGPT oszukuje ludzi coraz lepiej

Sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z wprowadzaniem człowieka w błąd. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadzili test Turinga i wykazali, że Chat GPT 4.0 jest znacznie lepszy od swoich poprzedników.

Według badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, ChatGPT 4.0 posiada zaawansowane zdolności imitowania rozmowy z człowiekiem. Najnowszy, udostępniony model sztucznej inteligencji OpenAI udowodnił to w ramach testu Turinga. Naukowcy przeprowadzili test, w którym zadaniem człowieka jest przeprowadzenie rozmowy tekstowej z człowiekiem i z maszyną, a następnie wskazanie z kim właśnie obył rozmowę. ChatGPT 4.0 uzyskał dobry wynik - udało mu się wprowadzić w błąd, aż 54% badanych.

Test Turinga to badanie, które sprawdza na jak wysokim poziomie maszyna potrafi imitować zachowanie człowieka. Maszyna wcale nie musi odpowiedzieć poprawnie - musi ona jak najlepiej imitować wiedzę oraz błędy popełniane przez człowieka, co często wymaga zaniżenia możliwości sztucznej inteligencji. Co więcej, wynik testu nie zależy tylko od samej maszyny, ale również od oceniającego: jaką posiada wiedzę w zakresie technologii oraz zachowań ludzkich.

Chat GPT 4.0 udowodnił, że potrafi komunikować jak człowiek

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przeprowadzili badanie z udziałem 500 uczestników, których poproszono o rozmowę z czterema różnymi rozmówcami przez pięć minut każdy. Wśród rozmówców znaleźli się: prawdziwi ludzie, ELIZA - robot z roku 1966 stworzony przez Josepha Weizenbauma, ChatGPT-3.5 i GPT-4. Po każdej rozmowie uczestnicy mieli za zadanie określić, czy ich rozmówca jest człowiekiem czy maszyną.

Wyniki testu były następujące:

22% uczestników pomyliło ELIZA z prawdziwą osobę.

50% uczestników pomyliło GPT-3.5 z prawdziwą osobą.

54% uczestników pomyliło GPT-4 z prawdziwą osobą.

67% uczestników rozpoznało rozmowę z człowiekiem.

Przekroczenie bariery skuteczności w "oszukiwaniu ludzi" na poziomie 50% pozwoliło uznać, że ChatGPT 4.0 pomyślnie zdał test Turinga. Maszyna ELIZA z 1966 roku, która w tym badaniu została łatwo zidentyfikowana jako nieprawdziwy rozmówca, zdała test Turinga jako pierwsza w historii. To pokazuje, że wraz z maszynami rozwija się społeczeństwo i jego świadomość w kontekście komunikacji.

Z drugiej strony, sukces ChatGPT 4.0 w teście Turinga skłania badaczy do refleksji nad zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem AI i koniecznością zrównoważenia rozwoju technologii do obowiązujących norm etycznych.

Źródło zdjęć: Shutterstock | sdx15

Źródło tekstu: gizchina | oprac. wł.