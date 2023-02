Australia testuje roboty sterowane falami mózgowymi

Australijska armia testuje "telepatyczną" kontrolę nad robotami. Technologia ta łączy w sobie robotykę, autonomiczne systemy sterowania i sztuczną inteligencję.

Wiele technologii, które dzisiaj występują w życiu codziennym było początkowo tworzonych i rozwijanych pod kątem militarnego ich wykorzystania. Tak jest również w przypadku robotów. Już teraz niektóre armie przeprowadzają testy robotycznych psów, które mogłyby posłużyć za urządzenia zwiadowcze lub patrolujące bez konieczności narażania człowieka.

Robopies sterowany umysłem w australijskiej armii

Vision 60 jest czworonożnym robotem produkowanym przez Ghost Robotics. Maszyna waży 51 kilogramów, porusza się z maksymalną prędkością 3 m/s i jest w stanie przejść do 10 kilometrów. Jej średni czas pracy to około 3 godziny. Vision 60 już od jakiegoś czasu jest testowany przez Stany Zjednoczone w celu patrolowania granicy z Meksykiem.

Okazuje się, że z maszyny Ghost Robotics korzysta również australijska armia, lecz testują roboty w nieco inny sposób. W ostatnim czasie przeprowadzono dwie demonstracje, które pokazały, że robotycznego psa można kontrolować za pomocą fal mózgowych.

Operator zakłada na głowę specjalny kontroler rozszerzonej rzeczywistości Hololens 2. Do jego głowy przeczepione są grafenowe sensory, które odbierają fale mózgowe. Następnie sztuczna inteligencja na płytce Raspberry Pi tłumaczy je na kod binarny i zrozumiałe dla robota polecenia.

Pierwszym testem było wskazanie kilku punktów w plenerze i wymuszenie na robocie, by się do nich udał. Drugi okazał się być już nieco bardziej skomplikowany, gdyż wykorzystano go w sytuacji, która mogłaby wydarzyć się w boju. Dowódca musiał zabezpieczyć teren komenderując jednocześnie swoim oddziałem oraz robotem. Musiał uczynić to w taki sposób, by nie spowolnić działań i jednocześnie wykorzystać atuty, jakie daje robot.

Źródło zdjęć: Australian Army

Źródło tekstu: Australian Army