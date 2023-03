Lewandowski i Messi bez szans. ARTEMIS rozłoży ich na łopatki

ARTEMIS stworzony przez wydział robotyki UCLA jest najszybszym dotąd humanoidalnym robotem. Teraz udostępniono nagranie, na którym możemy zobaczyć jego prawdziwe umiejętności.

Roboty z roku na rok są coraz bardziej zaawansowane, czego dowodzą ich najwięksi producenci. Co rusz w sieci pojawiają się filmiki z testów Boston Dynamic, Ghost Robotics lub innych producentów. Możemy wtedy przekonać się na własne oczy, że dzisiejsze roboty już od dawna nie są tylko nieporadną kupą żelastwa. Teraz możemy zobaczyć w akcji humanoidalnego robota ARTEMIS, który jest najszybszym dotąd modelem i szykuje się do zawodów RoboCup.

ARTEMIS nie będzie narzekał na nierówną murawę

ARTEMIS, a raczej Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability jest rozwijany jako zawodnik piłki nożnej. Bardzo możliwe, że w przyszłości dostanie powołanie do reprezentacji robotów w starciu przeciwko ludzkim piłkarzom. Na razie do tego daleko, lecz już teraz możemy zobaczyć na co stać robota stworzonego przez wydział robotyki na UCLA.

Na załączonym wideo widzimy robota ARTEMIS podczas wykonywania różnych czynności. Można zauważyć, że nie straszne są mu nierówności nawierzchni, ani nawet popychanie, czy kopanie. To bardzo dobrze, w końcu w piłce nożnej gra ciałem jest równie ważna, co umiejętność strzału i podania.

ARTEMIS potrafi chodzić z maksymalną prędkością 2,1 m/s, co zdaniem jego twórców czyni go najszybszym humanoidalnym robotem na świecie. Jako robot-piłkarz może jednak mieć w przyszłości problemy z wygrywaniem pojedynków główkowych, gdyż ma zaledwie 1,42 m wzrostu i waży 37 kilogramów. Robot został stworzony z myślą o wzięciu udziału w RoboCup, zawodach w piłce nożnej dla autonomicznych maszyn. Celem pucharu jest przede wszystkim promocja badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Jednak organizatorzy chcą też do 2050 roku stworzyć drużynę robotów, która wygra w meczu piłki nożnej z ludzką drużyną mistrzów świata.

