33,1%: nowy rekord sprawności fotowoltaiki dzięki nowatorskiemu podejściu
Słońce potrafi nam zapewnić do nawet 1000 W/m2. Jak więc nietrudno policzyć obecne ogniwa fotowoltaiczne, które oscylują w granicach 200-250 W mają powierzchnię czynną wynoszącą około 1 m2.
Naukowcy opracowali jednak metodę produkcji ogniw o znacznie wyższej sprawności, bo wynoszącej aż 33,1%. Tym samym w idealnych warunkach moglibyśmy uzyskać 330 W z 1 m2 panelu, co przełożyłoby się na zwiększenie produkcji z dachów i farm fotowoltaicznych.
Tandemowe ogniwa
Aby to osiągnąć, skupiono się na tandemowych ogniwach. Tak naprawdę są to dwa ogniwa: perowskitowe i krzemowe. Ustawione jedno pod drugim. Jest to możliwe, ponieważ każde z nich reaguje na inne długości fal światła. W przypadku ogniw krzemowych jest to bliska podczerwień, oraz światło czerwone.
Perowskity natomiast generują energię dzięki falom odpowiadającym za barwy aż do niebieskiego. Oczywiście należy się liczyć z tym, że sprawność przysłoniętych perowskitami ogniw krzemowych będzie niższa, niż normalnie, jednak taki ruch wciąż się opłaca jeśli chodzi o sprawność całego układu.
Kluczowe jest jednak to, że twórcy tego rozwiązania widza potencjał w produkcji masowej paneli wykorzystujących te technologie. Dodatkowo mają one być odporne na warunki zewnętrzne.