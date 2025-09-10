Nauka

33,1%: nowy rekord sprawności fotowoltaiki dzięki nowatorskiemu podejściu

Słońce potrafi nam zapewnić do nawet 1000 W/m2. Jak więc nietrudno policzyć obecne ogniwa fotowoltaiczne, które oscylują w granicach 200-250 W mają powierzchnię czynną wynoszącą około 1 m2.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:20
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
33,1%: nowy rekord sprawności fotowoltaiki dzięki nowatorskiemu podejściu

Naukowcy opracowali jednak metodę produkcji ogniw o znacznie wyższej sprawności, bo wynoszącej aż 33,1%. Tym samym w idealnych warunkach moglibyśmy uzyskać 330 W z 1 m2 panelu, co przełożyłoby się na zwiększenie produkcji z dachów i farm fotowoltaicznych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tandemowe ogniwa

Aby to osiągnąć, skupiono się na tandemowych ogniwach. Tak naprawdę są to dwa ogniwa: perowskitowe i krzemowe. Ustawione jedno pod drugim. Jest to możliwe, ponieważ każde z nich reaguje na inne długości fal światła. W przypadku ogniw krzemowych jest to bliska podczerwień, oraz światło czerwone.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS400 400W
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS400 400W
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS200 200W
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS200 200W
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Panel fotowoltaiczny ECOFLOW Elastyczny 100W
Panel fotowoltaiczny ECOFLOW Elastyczny 100W
0 zł
539 zł - najniższa cena
Kup teraz 539 zł
Advertisement

Perowskity natomiast generują energię dzięki falom odpowiadającym za barwy aż do niebieskiego. Oczywiście należy się liczyć z tym, że sprawność przysłoniętych perowskitami ogniw krzemowych będzie niższa, niż normalnie, jednak taki ruch wciąż się opłaca jeśli chodzi o sprawność całego układu. 

Kluczowe jest jednak to, że twórcy tego rozwiązania widza potencjał w produkcji masowej paneli wykorzystujących te technologie. Dodatkowo mają one być odporne na warunki zewnętrzne. 

Image
telepolis
fotowoltaika Panele fotowoltaiczne
Zródła zdjęć: Kamil Smyk / shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily