33,1%: nowy rekord sprawności fotowoltaiki dzięki nowatorskiemu podejściu

Naukowcy opracowali jednak metodę produkcji ogniw o znacznie wyższej sprawności, bo wynoszącej aż 33,1%. Tym samym w idealnych warunkach moglibyśmy uzyskać 330 W z 1 m2 panelu, co przełożyłoby się na zwiększenie produkcji z dachów i farm fotowoltaicznych.

Tandemowe ogniwa

Aby to osiągnąć, skupiono się na tandemowych ogniwach. Tak naprawdę są to dwa ogniwa: perowskitowe i krzemowe. Ustawione jedno pod drugim. Jest to możliwe, ponieważ każde z nich reaguje na inne długości fal światła. W przypadku ogniw krzemowych jest to bliska podczerwień, oraz światło czerwone.

Perowskity natomiast generują energię dzięki falom odpowiadającym za barwy aż do niebieskiego. Oczywiście należy się liczyć z tym, że sprawność przysłoniętych perowskitami ogniw krzemowych będzie niższa, niż normalnie, jednak taki ruch wciąż się opłaca jeśli chodzi o sprawność całego układu.