Rząd ma nowy plan. Dołoży się Polakom do samochodów

Na jesień ma ruszyć nowy, rządowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Jednak konieczna jest akceptacja Unii Europejskiej.

Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), oceniła, że nowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych może ruszyć już na jesień. Jednak wcześniej konieczna jest akceptacja Komisji Europejskiej, która musi zatwierdzić rewizję Krajowego Plany Odbudowy, w którym dopłaty są wpisane.

Rząd dopłaci Polakom do elektryków

Warto przypomnieć, że pierwszą zaakceptowaną przez Komisję Europejską wersję Krajowego Planu Odbudowy przygotował jeszcze poprzedni rząd. Jednak po wyborach władza się zmieniła i koalicja postanowiła wiele zapisów zmienić. Dotyczy to między innymi podatku od aut spalinowych czy też polskiego samochodu elektrycznego Izera. Rząd chce też dopłacać Polakom do zakupu elektryków.

Czekamy na akceptację rewizji KPO, co miałoby się wydarzyć w lipcu. Jeśli Komisja zatwierdzi rewizję pilnie przystąpimy do opracowywania nowego programu dopłat do elektryków; zaczniemy też konsultacje z rynkiem.

- powiedziała prezes NFOŚiGW.

Dotacja ma obowiązywać zarówno na samochody nowe, używane, kupowane w leasingu, jak i w przypadku wynajmu długoterminowego. Maksymalna dopłata ma wynieść nie więcej niż 40 tys. zł dla osoby fizycznej.

Natomiast wątpliwości budzą kryteria wobec używanych samochodów elektrycznych. Program zakłada, że te mogą mieć maksymalnie 4 lata, ale zdaniem wielu ekspertów przyczyni się to do sprowadzania do Polski pojazdów, które mają wyeksploatowane baterie i należałoby je uznać już za stare.

Części organizacji umiarkowanie się podoba pomysł dopłat do czteroletnich elektryków w kontekście żywotności baterii. Pojawia się obawa, że możemy do kraju zacząć sprowadzać pojazdy, które są już u kresu swojej żywotności. Pytanie, które sobie obecnie zadajemy, jest takie — jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją, że wprowadzamy na rynek samochody, które zaraz będą musiały być wymieniane, a my do tego dopłacamy? Pracujemy nad tym.

- dodała prezes NFOŚiGW.

W sumie rząd chce przeznaczyć na te program niemal 1,6 mld zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider