Rząd chce zaostrzenia przepisów. Będą zabierać prawo jazdy

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak chce zaostrzenia przepisów, na podstawie których kierowcom odbierane jest prawo jazdy. Powstała w tej sprawie stosowna uchwała.

W Polsce obowiązują przepisy, na podstawie których kierowcy automatycznie tracą prawo jazdy w momencie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Jednak rząd chce je jeszcze zaostrzyć i rozszerzyć również o obszar niezabudowany.

Utrata prawa jazdy za prędkość

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował na antenie TVP Info, że powstała uchwała, według której przepisy o utracie prawa jazdy za przekroczenie prędkości mają być zaostrzone. Rząd chce, aby prawo zostało rozszerzone również o teren niezabudowany, a konkretnie drogi jednojezdniowe i dwukierunkowe. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, to za szybka jazda tam również będzie wiązała się z utratą uprawnień.

Dlaczego właśnie na tych drogach? 90 proc. ofiar śmiertelnych właśnie na tych drogach ma miejsce. Ważne jest to, żeby popłynął jasny komunikat do kierowców, szczególnie teraz przed wakacjami, kiedy intensywnie będziemy podróżować - noga z gazu, bo 90 proc. wypadków śmiertelnych właśnie zdarza się na tego typu drogach

- powiedział Minister Infrastruktury.

Klimczak przyznał też, że wspólnie z policją oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji analizowane są różne przepisy, które wymagają poprawy. Chodzi między innymi o punkty karne, które dzisiaj zbyt łatwo zredukować za pomocą odpowiednich kursów. Nie chodzi o całkowitą likwidację kursów, ale między innymi ograniczenie tego, jakie punkty można zredukować.

Jeżeli ktoś przekracza prędkość, szczególnie radykalnie, albo wyprzedza na podwójnej ciągłej, albo wyprzedza co gorsza na przejściu dla pieszych — nie ma mowy o tym, żeby za te wykroczenia redukować punkty.

- dodał Klimczak.

Na razie są to jedyne propozycje, ale widać, że rząd myśli o zaostrzeniu przepisów, które miałby sprawić, że polskie drogi będą bezpieczniejsze. Chociaż w ostatnich latach doszło w tej kwestii do dużej poprawy i mniej jest zarówno samych wypadków, jak i ofiar, to wciąż wiele jest w tej kwestii do zrobienia.

