Niebezpieczne drogi. W tych europejskich państwach jest najgorzej

Serwis Vignetteswitzerland.com przeanalizował dane z Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu i obliczył, w których europejskich państwach jazda samochodem jest najbardziej niebezpieczna. Jak wypada Polska?

W których europejskich państwach dochodzi do największej liczby śmiertelnych ofiar wypadków na milion mieszkańców? Sprawdził to serwis Vignetteswitzerland.com, który przeanalizował dane z Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Wychodzi na to, że w Polsce nie jest tak źle, jak można było myśleć.

Najbezpieczniejsze drogi w Europie

Jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych w przeliczeniu na milion mieszkańców, to najbezpieczniejszym krajem w Europie jest Norwegia. W skandynawskim państwie współczynnik ten wyniósł w 2022 roku zaledwie 21,38, gdzie jeszcze 10 lat wcześniej było to 29,08. Na drugim miejscu znajduje się Szwecja (21,72), a na trzecim Wielka Brytania (25,89).

Z drugiem strony mamy Rumunię, w której w ciągu roku wypada aż 85,81 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Drugim najmniej bezpiecznym krajem jest Serbia (82,65), a trzecim Bułgaria (77,64).

A jak wypada Polska? Nie najlepiej, ale nie jest też tak źle, jak mogłoby się wydawać. Nasz kraj zajmuje 11. miejsce wśród najbardziej niebezpiecznych ze współczynnikiem na poziomie 50,35 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Warto jednak zauważyć, że w ciągu 10 lat dokonała się u nas znacząca poprawa aż o 45,66 proc. Jeszcze w 2012 roku liczba ta wynosiła u nas 92,66, co plasowało nas w pierwszej czwórce najbardziej niebezpiecznych krajów w Europie. Lepiej pod tym względem wypada tylko Litwa, w której od 2012 roku liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców spadła o 57,41 proc.

Miejsce Kraj Ofiary śmiertelne na milion mieszkańców (2012) Ofiary śmiertelne na milion mieszkańców (2022) Zmiana procentowa (2012-2022) 1 Rumunia 96,62 85,81 -10,26% 2 Serbia 95,01 82,65 -13,01% 3 Bułgaria 82,62 77,64 -6,02% 4 Chorwacja 91,91 71,20 -22,53% 5 Portugalia 68,11 62,30 -8,53% 6 Grecja 87,51 60,71 -30,63% 7 Łotwa 86,69 60,24 -30,51% 8 Luksemburg 64,78 55,78 -13,89% 9 Węgry 60,76 55,22 -9,12% 10 Włochy 61,71 53,70 -12,97% 11 Polska 92,66 50,35 -45,66% 12 Czechy 70,63 50,11 -29,05% 13 Malta 21,56 49,91 131,52% 14 Francja 57,61 48,05 -16,59% 15 Słowacja 54,77 44,99 -18,03% 16 Białoruś 74,54 44,85 -39,84% 17 Litwa 100,41 42,77 -57,41% 18 Holandia 38,85 41,90 7,84% 19 Austria 62,89 41,21 -34,48% 20 Cypr 59,16 40,90 -30,87% 21 Słowenia 63,25 40,34 -36,22% 22 Estonia 64,94 37,54 -42,19% 23 Hiszpania 41,19 37,08 -9,98% 24 Izrael 37,82 36,61 -3,18% 25 Finlandia 47,21 34,43 -27,08% 26 Niemcy 44,00 33,35 -24,20% 27 Irlandia 35,57 30,83 -13,32% 28 Szwajcaria 42,62 27,58 -35,29% 29 Dania 29,93 26,22 -12,38% 30 Wielka Brytania 28,61 25,89 -9,51% 31 Szwecja 30,05 21,72 -27,74% 32 Norwegia 29,08 21,38 -26,48%



Co ważne, praktycznie we wszystkich europejskich państwach w ciągu 10 lat znacząco spadła liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Wyjątek stanowią jedynie Malta (wzrost aż o 131,52 proc.) oraz Holandia (wzrost o 7,84 proc.), We wszystkich pozostałych krajach współczynnik spadł od 3,18 do 57,41 proc.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Vignetteswitzerland.com