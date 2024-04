Masz takie prawo jazdy? Będziesz musiał je wymienić, albo kara

Wciąż wielu kierowców w Polsce ma bezterminowe prawo jazdy. Wkrótce zostaną zmuszeni do jego wymiany albo zostaną im wstrzymane uprawnienia.

W Polsce wciąż wielu jest kierowców, którzy mają bezterminowe prawo jazdy (sam do nich należę). Te były nadawane przed styczniem 2013 roku, kiedy to zmieniły się przepisy i od tego czasu każdy dokument ma maksymalnie 15 lat ważności. Teraz Parlament Europejski zatwierdził zmiany, które bezterminowe prawa jazdy kompletnie wyeliminują.

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany

Wszyscy kierowcy, którzy mają bezterminowe prawo jazdy, będą musieli wymienić je na terminowe z maksymalnym okresem ważności 15 lat. Unia Europejska twierdzi, że chodzi o kwestie praktyczne i np. kontrole po kilkudziesięciu latach od wydania dokumentu, w trakcie których policjanci mogą mieć problem ze zidentyfikowaniem osoby na zdjęciu.

Co ważne, nie oznacza to, że same uprawnienia będą tracić ważność. Te nadal będą dożywotnie. Chodzi jedynie o sam dokument i obowiązek terminowej wymiany. Dlatego też posiadacze bezterminowego prawa jazdy przy wymianie nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich, jak muszą to robić posiadacze dokumentów z terminem ważności.

Niestety, obowiązek wymiany bezterminowego prawa jazdy wiąże się z wydatkiem rzędu 100 zł. Tyle kosztuje wyrobienie nowego dokumentu. Poza tym miganie się od tego obowiązku może skończyć się karą w postaci automatycznego wstrzymania uprawnień do kierowania pojazdów. Nastąpi to najpóźniej po 18 stycznia 2033 roku, więc jest jeszcze sporo czasu na wymianę dokumentu.

W przypadku kontroli drogowej po wstrzymaniu uprawnień dostaniemy 15 punktów karnych, karę grzywny od 1,5 do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do maksymalnie 3 lat. Wymiany bezterminowe prawa jazdy należy dokonać między 2028 i 2033 rokiem.

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moto.pl