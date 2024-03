2023 rok na polskich drogach. Poprawy nie widać

Policja opublikowała raport na temat wypadków drogowych w 2023 roku. Niestety, poprawa względem poprzednich 12 miesięcy jest bardzo niewielka.

Policja co roku publikuje raport na temat wypadków i kolizji, do których doszło na polskich drogach w minionym roku. W ostatnich latach mieliśmy powody do zadowolenia, bo tych było coraz mniej. Jednak 2023 już tak pozytywny nie jest. Poprawa względem 2022 roku jest bardzo minimalna.

2023 rok na polskich drogach

W sumie w 2023 roku na polskich drogach doszło do 20,936 wypadków drogowych. Oznacza to spadek względem poprzedniego roku o zaledwie 1,8 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 1893 osoby (rok wcześniej 1896 osób). Natomiast rannych zostało 24,125 osób, w tym 7797 poważnie. To wynik niższy o 2,5 proc. rok do roku. Warto wspomnieć jeszcze o kolizjach, których było w całym roku 365,991, czyli aż o 56,636 mniej niż rok wcześniej.

Pokazuje to, że bezpieczeństwo na polskich drogach, w porównaniu z 2022 rokiem, poprawiło się w stopniu nieznacznym. Jednak nie ma co narzekać. Jeszcze 10 lat temu co roku dochodziło do ponad 34,000 wypadków, w których ginęło około 3200 osób, więc i tak mamy powody do zadowolenia.

Ciekawie prezentują się też dane na temat wieku osób, które były sprawcami wypadków. Prezentują się ona następująco:

0-6 lat – 7 wypadków

7-14 lat – 247 wypadków

15-17 lat – 230 wypadków

18-24 lata – 2898 wypadków

25-39 alt – 5570 wypadków

40-59 lat – 5643 wypadki

60 plus lat – 3571 wypadków

brak danych – 892 wypadki

Źródło zdjęć: Envanto

Źródło tekstu: Policja.pl