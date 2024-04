Co z podatkiem od aut spalinowych? Rząd przekazał nowe wieści

Co dalej z podatkiem od aut spalinowych, który do Krajowego Planu Odbudowy wpisał poprzedni rząd? Trwają rozmowy.

W Krajowym Planie Odbudowy, negocjowanym jeszcze przez poprzedni rząd PiS-u, znalazł się podatek od aut spalinowych. Ten miałby zostać wprowadzony już w 2025 roku. Jednak aktualny rząd koalicyjny chce z niego zrezygnować, ponieważ uważa go za niesprawiedliwy. Jednak Unia Europejska nie jest chętna do wykreślenia go z planu.

Podatek od samochodów spalinowych

Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej przekazał, że rozmowy z Unią Europejską cały czas trwają i powoli zbliżają się do osiągnięcia kompromisu. Dla rządu ma to być bardzo ważna kwestia, ponieważ w ich ocenie taki podatek uderzy w osoby najuboższe.

Przedstawiliśmy niezmienny, silny punkt widzenia polskiego rządu, że ten podatek jest skrajnie niesprawiedliwy i jeżeli zaczniemy wprowadzać zielone zmiany w Polsce od podatku od najuboższych, czym de facto jest ta propozycja, to będzie to pierwsza i ostatnia zielona zmiana, jaką wprowadzimy w Polsce.

- przekazał Jan Szyszko.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej powiedział, że na razie nie może ujawnić, na czym kompromis z Brukselą miałby polegać. Jednak jest w tej sprawie umiarkowanym optymistą i w jego ocenie w ciągu najbliższych tygodni powinna być oficjalna informacja w tej sprawie. Jednocześnie dodał, że Komisja Europejska oczekuje realizacji tego, co jest zapisane w kamieniu milowym KPO, czyli zmniejszenia spalin z transportu w Polsce.

I my też chcemy realizować ten cel. Mamy tylko zamiar zrealizować go w sposób prospołeczny, a nie ślepo biurokratyczny.

- dodał wiceminister.

Na przełomie kwietnia i maja Polska wyśle pakiet rewizji KPO, zaopiniowany przez Radę Ministrów. Po jego otrzymaniu Komisja Europejska będzie miała 2 miesiące na odniesienie się do niego.

