Przyszłość Izery nadal niepewna. Rząd czeka z decyzją

W marcu Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał, że polski rząd nie zamierza rezygnować z projektu Izery. W związku z tym wydawało się, że polski samochód elektryczny rzeczywiście powstanie. Jednak jego przyszłość wcale nie jest pewna, bo ostateczne decyzja wciąż nie zapadła.

Polska otrzymała z Unii Europejskiej pierwszy przelew w wysokości 27 mld zł. Jednak rząd jeszcze nie zdecydował, czy przeznaczy na Izerę pieniądze z Krajowego Plany Odbudowy. Decyzję podejmie Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje spółkę ElectroMobility Poland, odpowiedzialną za projekt polskiego samochodu elektrycznego.

Jeśli chodzi o tzw. projekt Izery — on nigdy nie został wpisany do KPO, nigdy nie zawarto żadnych umów pomiędzy ElectroMobility Poland, a jakimkolwiek podmiotem, który implementuje, realizuje inwestycje w ramach KPO, natomiast jest ścieżka, są środki przeznaczone na bezemisyjne środki transportu, i to oczywiście może być Izera, ale nie musi.