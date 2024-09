Rząd zdecydował. Kierowcy zapłacą więcej

Rząd podjął decyzję w sprawie cen za przegląd samochodów. Pewne już jest, że kierowcy zapłacą więcej.

Stacje kontroli pojazdów od dawna domagają się podwyższenia cen za okresowe kontrole samochodów. Branża argumentuje, że ostatnim razem zostały one ustalone jeszcze w 2004 roku i przez 20 lat nie uległy zmianie. Tymczasem koszty działalności są nieporównywalnie wyższe i wiele punktów jest na skraju bankructwa. Do tych postulatów odniosło się Ministerstwo Infrastruktury — informuje Rzeczpospolita.

Za przegląd auta zapłacimy więcej

Aktualnie za przegląd samochodu z silnikiem spalinowym płacimy 98 zł. Jeśli auto ma instalację gazową, to cena rośnie do 162 zł. Są to stawki, które obowiązują od 2004 roku, czyli już od 20 lat. W związku z tym Jolanta Źródłowska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury pismo, w którym domagała się zmiany stawek.

Przedsiębiorcy obserwują na własnych przykładach, że dalsze utrzymywanie zamrożonej wysokości opłat za badania, przy stale rosnących kosztach wyniszcza branżę oraz doprowadzi do upadku ich przedsiębiorstw.

- czytamy w piśmie.

Dodatkowo interpelację poselską złożyli w tej sprawie Małgorzata Gromadzka oraz Piotr Kandyba. Zauważyli oni, że każdy przedsiębiorca może na własną rękę regulować ceny. Wyjątkiem są właśnie stacje kontroli pojazdów. Dlatego też zapytali, kiedy zostaną wprowadzone w tej kwestii zmiany.

Do sprawy odniósł się wiceminister Stanisław Bukowiec. W odpowiedzi na apel Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i dwóch posłów przyznał on, że trwają w tym temacie prace, a to oznacza wzrost cen dla kierowców.

W wyniku przeprowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury analiz mających na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zostały wypracowane alternatywne koncepcje.

- czytamy w odpowiedzi wiceministra.

Na razie nie wiadomo, kiedy zmiana miałaby wejść w życie i jaka byłaby wysokość opłat za badanie techniczne samochodu. Branża domaga się zapisu, który pozwalałby na automatyczną waloryzację cen między innymi na podstawie wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Z kolei Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) chce, aby cena badania technicznego była powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. W takim wypadku jego cena wzrosłaby aż do 430 zł.

