Zapłacisz nawet 10 razy wyższy podatek. Masz czas do stycznia

Niektórzy kierowcy od 1 stycznia 2025 roku zapłacą nawet 10 razy wyższy podatek. Stanie się tak, jeśli nie złożą ważnego dokumentu.

Od 1 stycznia 2025 roku w życie wchodzą nowe przepisy. Wielu kierowców musi z tego powodu złożyć deklarację IN-1. Jeśli tego nie zrobią, to mogą zapłacić nawet 10 razy większe podatki. Mają czas do końca stycznia 2025 roku.

Wyższe podatki za miejsce postojowe

Od 1 stycznia 2025 roku zmienia się definicja budowli i budynku. Dzięki temu zmienią się zasady opodatkowania miejsc postojowych w garażach wspólnych, np. pod budynkami mieszkalnymi.

Aktualnie, w myśl prawa, osoba posiadająca miejsce postojowe we wspólnym garażu ma dwa lokale — mieszkanie oraz właśnie miejsce parkingowe. Te objęte są różnymi podatkami. Stawka za lokal mieszkalny wynosi 1,15 zł za m2, a za miejsce garażowe 11,17 zł za m2. Od 1 stycznia się to zmienia, bowiem znika zróżnicowanie między miejscami z osobną księgą wieczystą i tymi bez niej.

W praktyce oznacza to, że stawka za miejsce postojowe zostanie obniżona do 1,15 zł za m2, czyli do poziomu tej za lokal mieszkalny. Jednak opłata nie zostanie pomniejszona automatycznie. W tym celu należy złożyć deklarację IN-1. Jeśli tego nie zrobimy, to pozostaniemy przy starszej, wyższej opłacie. Czas na złożenie deklaracji jest do 31 stycznia 2025 roku. Wystarczy złożyć ją raz i będzie obowiązywać też w kolejnych latach.

