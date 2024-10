Ostrzejsze kary dla kierowców. Rząd zapowiada zmiany

Rząd szykuje ostrzejsze kary dla kierowców. Dojdzie też kilka nowych obowiązków. Szczegóły zdradził Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rząd na poważnie bierze się na drogowych piratów. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany, które mają zniechęcić kierowców do łamania przepisów. Dojdzie też kilka nowych obowiązków — informuje Dziennik.pl.

Ostrzejsze kary dla kierowców

Nowe przepisy mają być spowodowane rosnącą liczbą wypadków i wykroczeń drogowych na polskich drogach. Zdaniem rządu stało się tak między innymi za sprawą poluźnienia regulacji przez poprzedników. Dlatego też jedna ze zmian będzie dotyczyć punktów karnych. W kilku przypadkach nie da się ich skasować. Chodzi o:

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h

wyprzedzanie pomimo zakazu

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych

spowodowanie kolizji

W tym przypadkach skasowanie punktów karnych nie będzie możliwe. Co więcej, rząd chce, aby punkty były ważne nie przez rok, a przez 2 lata. Dzięki temu kierowcy, którzy złamali przepisy, dłużej będą musieli mieć się na baczności, aby w przypadku przekroczenia limitów nie odebrano im tymczasowo uprawnień. W przypadkach, w których skasowanie punktów będzie możliwe, da się to zrobić tylko raz w roku, a nie raz na pół roku, jak było dotychczas.

Jednak na tym zmiany się nie kończą. Ministerstwo Infrastruktury chce, aby automatyczne odbieranie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h obowiązywało nie tylko w terenie zabudowanym, ale także poza nim. Poza tym kierowcy, którzy będą prowadzić pomimo zakazu, mają na stałe tracić swoje uprawnienia. W przepisach ma się pojawić również nowy rodzaj przestępstwa — zabójstwo drogowe.

Zmiany dotkną również młodych kierowców. Ci będą mogli zdobyć uprawnienia kategorii B już w momencie ukończenia 17. roku życia, ale za to przez pierwsze 2 lata będzie obowiązywał ich limit 0,0 prom alkoholu w organizmie. Nie będą też mogli jeździć sami w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00 rano). W tym wypadku będzie musiał być z nimi kierowca z co najmniej 5-letni stażem.

Źródło zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik.pl