Audi pokazało elektrycznego SUV-a Q6 e-Tron. Auto zachwyca

Audi zaprezentowało swojego nowego, elektrycznego SUV-a. Model Q6 e-Tron zachwyca osiągami, ale cena też może zwalić z nóg.

Audi Q6 e-Tron to samochód, który powstał na platformie PPE, stworzonej we współpracy z Porsche. Ta, jak zapewnia producent, jest w pełni skalowalna i docelowo ma posłużyć do budowy aut z różnych segmentów. Pierwszym samochodem, który na niej powstał, było Porsche Macan. Teraz do tego grona dołącza nowy SUV Audi.

Audi Q6 e-Tron

Audi Q6 e-Tron ma 4,77 m długości, prawie 2,9 m rozstawu osi oraz bagażnik o pojemności 520 litrów. Wyposażony jest w baterię litowo-jonową o pojemności 100 kWh brutto. Konstrukcja składa się z 12 modułów oraz 180 ogniw pryzmatycznych, więc ma być zauważalnie lżejsza od wcześniejszych rozwiązań. Zasięg? Nawet 625 km na jednym ładowaniu. W osiągnięciu takiego zasięgu pomaga między innymi system odzyskiwania energii w trakcie hamowania.

Samochód wykorzystuje 800-woltowy układ ładowania, który może uzupełniać energię z mocą do 270 kW. Dzięki temu, jak zapewnia Audi, naładowanie baterii z 5 do 80 procent ma zajmować zaledwie 21 minut. Jeśli ładowarka ma mniejszą moc, to możliwe ma być podzielenie akumulatora na dwa magazyny energii i ładowanie w trybie 400 V.

Do sprzedaży trafią dwie wersje samochodu. Podstawowa to Audi Q6 e-Tron o mocy 375 KM. Mocniejsza wersja to Audi SQ6 e-Tron, która ma moc już 510 KM. Prędkość maksymalna to odpowiednio 210 i 230 km/h, natomiast przyspieszenie do setki ma zajmować autom 5,9 oraz 4,3 sekundy.

We wnętrzu znajdziemy między innymi 11,9-calowy ekran zegarów cyfrowych oraz 14,5-calowy ekran dotykowy MMI, które są ze sobą połączone. Do tego dochodzi też 10,9-calowy ekran dla pasażera, który może pełnić zarówno funkcję rozrywkową, jak i pozwala na wspomaganie kierowcy w trakcie jazdy (np. ustawiają nawigację). Nie brakuje też obsługi Android Automotive, a także Apple Car Play.

A cena? Spora. Kwoty za Audi Q6 e-Tron rozpoczynają się od 74,7 tys. euro. Natomiast za mocniejszy model Audi SQ6 e-Tron zapłacimy co najmniej 93,8 tys. euro.

Źródło zdjęć: Audi

Źródło tekstu: PCMag