Unia wprowadza nowe prawo. Chodzi o elektryki

Unia Europejska wprowadza w życie nowe prawo, które ułatwi funkcjonowanie właścicielom samochodów elektrycznych.

Unia Europejska od lat forsuje przesiadkę z samochodów benzynowych na elektryki. Jednak problemem jest nie tylko cena samochodów elektrycznych, lecz także wiele niewygodnych rozwiązań, szczególnie dotyczących ładowania. Maszyny nie tylko trzeba często ładować, a sam proces jest dość długi, lecz także płatności dotychczas bywały utrudnione. Unia Europejska chce położyć kres temu ostatniemu.

Unia wprowadza nowe prawo dotyczące płatności na stacjach ładujących

W całej Europie powstaje coraz więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych. Niestety, często brakuje na nich terminala płatniczego, a jedyną formą płatności jest pobranie aplikacji producenta i za jej pośrednictwem uiszczenie opłaty. Dlatego też Unia Europejska postanowiła wprowadzić nowe regulacje, znane jako AFIR.

Nowe prawo zobowiązuje producentów i właścicieli stacji ładowania samochodów elektrycznych do umożliwienia swoim klientom swobodnych płatności. Co zatem idzie, zostaną one zaopatrzone w terminale płatnicze.

Co więcej, dostosować się będą musiały także te stacje, które już istnieją. Przepis obejmie wszystkie funkcjonujące już punkty ładowania, których moc przekracza 50 kW. Firmy odpowiedzialne za ładowarki dostały czas do końca 2026 roku na dostosowanie się do regulacji, które wejdą w życie już 13 kwietnia.

