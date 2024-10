Sonda sprawdzi czy księżyc Jowisza nadaje się do życia. Start na żywo

Czy na księżycu Jowisza może istnieć życie? Być może już wkrótce się tego dowiemy. Dziś startuje bowiem specjalna sonda kosmiczna, której celem jest właśnie Europa, czyli jeden z księżyców największej planety w Układzie Słonecznym.

5 miliardów dolarów – tyle kosztowała misja NASA, której celem jest zbadanie naturalnego satelity Jowisza. Europa Clipper startuje dokładnie dziś, by przyjrzeć się mu lepiej. Pokryty lodem księżyc ma mieć dwa razy więcej wody niż Ziemia. Czy jednak nadaje się do zamieszkania? To właśnie sprawdzić ma misja Europa Clipper. O której i gdzie można będzie oglądać start?

Wymagająca misja

Swoją podróż w stronę Europy sonda rozpocznie na Kennedy Space Center na Florydzie dziś niemalże w samo południe lokalnego czasu. My będziemy mogli to obserwować chwile po 18, o ile oczywiście nie pojawią się żadne przeszkody. Sam start był już przenoszony ze względu na huragan Milton. Sonda Europa Clipper zostanie wyniesiona w kosmos za pomocą rakiety Falcon Haevy firmy SpaceX.

Sam obiekt jest bardzo wyjątkowy. Jest największym tego typu statkiem zbudowanym na potrzeby misji planetarnej. Ciekawa jest także trasa lotu – Europa Clipper poleci najpierw w stronę Marsa, gdzie zawróci w stronę Ziemi, by korzystając z asysty grawitacyjnej udać się wreszcie w ostatecznym kierunku misji. Sama podróż mimo tego manewru nie będzie krótka – potrwa aż 6 lat! W tym czasie sonda pokona około 3 miliardy 200 milionów kilometrów. Duże rozmiary (30 metrów) statek zawdzięcza sporym panelom słonecznym, które będą w stanie wygenerować odpowiednia dawkę mocy w tak dużej odległości od Słońca. Transmisję startu można oglądać poniżej:

Co ważne, celem Europa Clipper nie jest sprawdzenie, czy mogło tam kiedyś istnieć życie, ale czy jest to możliwe tu i teraz. W tym celu urządzenie będzie przeczesywać powierzchnię księżyca w poszukiwaniu śladów związków organicznych oraz obecnych tam gazów, co ma pomóc w ocenie pod kątem ewentualnego zamieszania tam przez ludzi w przyszłości. Aby móc to sprawdzić w sondzie umieszczono dziewięć różnych urządzeń, które pozwolą zmapować Europę oraz zajrzą pod lodową powłokę naturalnego satelity Jowisza. Co ciekawe, ze względu na wysokie promieniowanie rentgenowskie elektronika sondy została umieszczona w specjalnej aluminiowej skrytce. Statek nie będzie też krążyć po orbicie Europy a będzie latać wokół Jowisza, wykonując 49 przelotów nad księżycem, jeden co kilka tygodni.

