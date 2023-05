Widowiskowe zjawisko na niebie. Obserwuj już 10 maja

W najbliższych dniach nad polskim niebem jest szansa na pojawienie się nietypowego zjawiska.

W najbliższych dniach miłośnicy gwiazd i astrofotografii szczególnie uważnie powinni skierować swój wzrok i obiektywy aparatów w kierunku nieba. Jest duża szansa na pojawienie się nad Polską nietypowego zjawiska, którego normalnie w naszym kraju nie obserwujemy na co dzień.

Zorza polarna nad Polską

W najbliższych dniach jest szansa na pojawienie się nad Polską zorzy polarnej. Ta powstanie za sprawą koronalnego wyrzutu masy ze środka tarczy słonecznej prosto w kierunku Ziemi. Naelektryzowane cząsteczki dotrą do ziemskiej atmosfery, co z kolei doprowadzi do powstania burzy geomagnetycznej G2 lub G3 i tym samym zorzy polarnej. Nie jest to coś, co możemy obserwować na co dzień.

W nocy Słońce wygenerowało full halo CME - koronalny wyrzut masy z samego środka tarczy słonecznej prosto w kierunku Ziemi, prognozy dają ponownie szansę na zorzę taką jak po rozbłysku z 21 kwietnia.@AstroBlogerPL @MeteoprognozaPL https://t.co/M3EMEyavkW pic.twitter.com/ZGX8j0MD0q — Opolskie - meteorologia (@opole_meteo) May 8, 2023

Do identycznego zjawiska doszło pod koniec kwietnia. Wtedy też mogliśmy w Polsce zaobserwować zorzę polarną. Aby było to możliwe, konieczne będzie bezchmurne niebo. Na szczęście prognozy pogody są optymistyczne, więc nie powinni być z tym większych problemów. Zorzy polarnej nad Polską powinniśmy spodziewać się 10-11 maja. Najłatwiej będzie ją zaobserwować z dala od zabudowań, gdzie nie dociera miejskie światło.

