Zobacz, jak wyrzuca się śmieci w kosmosie (wideo)

Dwóch rosyjskich astronautów udało się w kosmiczny spacer wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W jego trakcie wyrzucili w przestrzeń obiekt o masie 5 kg.

W komicznym spacerze po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wzięli udział Prokopyev oraz Dmitri Petelin z rosyjskiej agencji Roskosmos. Ich celem było przeniesienie śluzy doświadczalnej z modułu Rassvet do modułu naukowego. Jednak hitem jest nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak jeden z nich wyrzuca w przestrzeń kosmiczną zbędne wyposażenie stacji.

Kosmiczny śmieć z ISS

Na jednym z klipów możemy dokładnie obejrzeć zdarzenie. Od razu uprzedzam, że nie ma co się oburzać. To w pełni zaplanowane i kontrolowane, co zresztą słychać po rozmowach astronautów z kontrolą misji. Tak naprawdę jest to bardziej skomplikowane, niż może się wydawać, bo nieodpowiednio wyrzucony element mógłby uszkodzić stację.

Spacewalker Sergey Prokopyev jettisons a 5-kilogram bundle of obsolete hardware into the vacuum of space to harmlessly burn up in the Earth's atmosphere. Watch now... https://t.co/yuOTrYNGst pic.twitter.com/mpnwm2woNO — International Space Station (@Space_Station) May 4, 2023

5-kilogramowy element nie stanie się kolejnym, kosmicznym śmieciem, krążącym po orbicie Ziemi. Przy takiej masie ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze naszej planety. Także pod tym względem nie ma powodów do obaw. Na ten moment wydaje się, że wszystko zostało wykonane w sposób w pełni bezpieczny.

Dla Prokopyeva był to już 5. kosmiczny spacer w karierze. Z kolei Petelin robił to po raz 3. Przy okazji był to 5. spacer kosmiczny na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w tym roku i 262. w całej jej historii. Kolejny zaplanowany jest na 12 maja.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: DigitalTrends