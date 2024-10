Zorza w Polsce. Dziś i jutro zapowiada się nieziemski spektakl

Czy będzie zorza w Polsce? Są na to duże szanse. Wczoraj Słońce wyrzuciło bowiem bardzo obiecujący koronalny wyrzut masy, który może wywołać spektakularne widoki nawet w całym kraju. Raczej nie przebije zorzy z maja, ale możliwe, że nie będzie dużo gorsza.

Od majowej zorzy zjawisko to zdecydowanie przybrało na popularności. Każdy, kto miał wtedy bezchmurne niebo, mógł być świadkiem niesamowitego spektaklu. I to widocznego gołym okiem, a nie tylko w obiektywie aparatu. Podobnie może być też w ciągu najbliższych dni. Uderzenie koronalnego wyrzutu masy (CME) zgodnie zapowiadają NOAA i NASA. Prognoza przewiduje poziom G4 w pięciostopniowej skali. Co to oznacza?

Jak zobaczyć zorzę?

Mimo wielu postępów w nauce zorza wciąż jest dla nas trochę zjawiskiem tajemniczym. Wszystko przez jej złożoność. Nie tak dawno bowiem mieliśmy przecież jeszcze większy wybuch na Słońcu, który zapowiadał się jeszcze bardziej spektakularnie w Polsce, a skończyło się na bardzo skromnym widowisku. W tym samym czasie jednak północna Skandynawia mogła obserwować niezwykłe kolory. Jak donosił Karol Wójcicki z profilu Z Głową w Gwiazdach, pojawił się nawet bardzo rzadko widywany odcień niebieski. Sami więc widzicie, ciężko tu postawić jakąś gwarancję. Ale mimo to warto na bieżąco obserwować wskaźniki i być przygotowanym do wyjścia poza miasto.

Uderzenie ma nastąpić według prognoz w okolicach godziny 16 naszego czasu, choć z kilkugodzinnym zakresem błędu. Stąd właśnie warto być na bieżąco z takimi wskaźnikami jak chociażby współczynnik KP. Co warto ze sobą zabrać? Ciepłe ubranie, coś do picia i jedzenia, naładowany telefon lub aparat, a także trochę cierpliwości. Przyda się też choć trochę czyste niebo, głównie po stronie północnej, bo po tej strony możecie spodziewać się zorzy. No i nie zapominajmy, że dużo większe szanse macie na zorze z dala od miejskiego światła.

Warto także podkreślić, że zorza polarna nie jest dla nas zbytnio szkodliwa, za to z pewnością warta zobaczenia. Najwięcej problemów dostarcza między innymi satelitom – często użytkownicy Internetu od Starlinka wskazują na zakłócenia w tym czasie. Burze magnetyczne będące efektem uderzenia CME w Ziemię mogą też zakłócać systemy GPS. W najgroźniejszych wypadkach może dochodzić nawet do awarii sieci energetycznych, ale to raczej na pewno nie dotknie Polski.

Jeśli nie jesteście pewni czy widzicie zorzę gołym okiem, warto skorzystać z telefonu lub aparatu, gdzie należy ustawić dłuższy czas otwarcia migawki, aby zjawisko stało się lepiej widoczne. Warto także ustawić aparat lub telefon na statywie lub innej stabilnej podstawce, dzięki czemu zdjęcie zorzy nie będzie rozmazane.

