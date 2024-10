Do Ziemi zbliża się rekordowy rozbłysk ze Słońca. Będzie zorza?

To rekord! Nasze Słońce wygenerowało rozbłysk klasy X9.05. To prawdopodobnie najpotężniejszy rozbłysk 25. cyklu słonecznego! Co najważniejsze, wybuch był skierowany dokładnie w stronę Ziemi. To zaś oznacza, że Polacy mają dużą szansę na zorzę polarną.