Zielona kula ognia przecięła niebo. "Nigdy nic takiego nie widziałem"

Kula ognia przecinała niebo

Przez cały miniony weekend do Amerykańskiego Towarzystwa Meteorytowego napływały liczne raporty ze stanów Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Kolorado, a nawet z Alberty w Kanadzie. Filmiki dołączone do raportów pokazywały jasną kulę ognia przecinającą niebo nad Salt Lake City i Deaver w Wyoming. Zjawisko to miało miejsce 4 maja.

Na innym wideo widać eksplodującą kulę ognia. Trzeba przyznać, że filmy robią wrażenie. I udowadniają jedno - obserwatorzy z pewnością mieli do czynienia z nietypowym zjawiskiem ognistego obiektu. Emocjom nie było końca. Ludzie wręcz nie dowierzali temu, co udało im się zobaczyć na własne oczy.

To było tak szybkie i jasne, że na początku myślałem, że to rozbijający się samolot.

Co na to NASA?

Według NASA, mógł być to element roju meteorów Eta Akwarydy, którego szczyt przypada co roku na początek maja. Agencja potwierdziła, że meteoryty Akwarydy charakteryzują się właśnie dużą prędkością. Co do zielonego odcienia, to mógł być nikiel. Powszechny materiał znajdujący się w naturalnych obiektach z kosmosu.