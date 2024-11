Zagadka księżyców Marsa w końcu rozwiązana? NASA pokazała film

Ziemia i Mars to bardzo wyjątkowy duet w naszym Układzie Słonecznym. Żadna inna plneta skalista nie mają swoich księżyców. O pochodzeniu naszego ziemskiego satelity trochę już się dowiedzieliśmy. Księżyce Marsa były jednak bardziej tajemnicze. Aż do teraz.

Dominująca dziś teoria wskazuje, że naturalny satelita Ziemi to efekt zderzenia się naszej planety z obiektem wielkości Marsa, który nazywany jest Theią. Ta propozycja wciąż ma trochę niepewnych punktów do wyjaśnienia. Ale chyba dużo bardziej zagadkowe było jeszcze do niedawna pochodzenie Deimosa i Fobosa – dwóch księżyców Marsa. Nowe symulacje komputerowe wskazują, że dwa popularne modele opisujące ich powstanie być może w rzeczywistości sprowadzają się do pewnego kompromisu.

Kompromis

Fobos i Deimos przypominają małe asteroidy. To także trop, który wskazuje, że mogły być one obiektami przechwyconymi przez Marsa w kosmosie. Jednak inne, większe planety skaliste w naszym Układzie Słonecznym takich księżyców nie posiadają. Do tego przechwycone obiekty powinny mieć bardziej eliptyczne orbity, a nie okrągłe jak w przypadku naturalnych satelitów Marsa. Drugi scenariusz przewiduje, że księżyce mogły zostać wywołane przez zderzenie podobne do tego, które miało spotkać Ziemię i Theię. Ale w tym przypadku księżyce powstałyby blisko Czerwonej Planety. Deimos więc nie pasuje do tego równania.

Najnowszy model proponuje połączenie tych dwóch teorii. W zaproponowanym modelu pokazano dużą asteroidę, która przeleciała na tyle blisko Marsa, że siły pływowe planety rozerwałyby ja na kawałki. W kolejnych etapach mogłyby mieć miejsce kolejne drobne kolizje, które ostatecznie doprowadziłyby do powstania kosmicznego pyłu, z którego to powstać miały dwa księżyce. Choć komputerowe modele zdają się lepiej pasować do zastanej sytuacji, to wciąż do ostatecznego potwierdzenia potrzebne są pomiary próbek z Fobosa i Deimosa. Najszybciej zostaną one pobrane po 2026 roku, kiedy to wystartować ma misja Mars Moons eXploration zorganizowana przez japońską agencję kosmiczną JAXA.

