Wyjątkowe zdarzenie na polskim niebie. Nie możecie go przegapić

Już dziś dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca, które będzie można zobaczyć również z Polski. Jednak czas i skala zjawiska może się różnić w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Wszyscy zainteresowaniu już za chwilę powinny zwrócić swój wzrok w niebo, lecz nie powinni tego robić bez odpowiedniego zabezpieczenia. Okulary przeciwsłoneczne stanowczo nie wystarczą.

Zaćmienie Słońca 2022 - jak i kiedy oglądać?

Już wkrótce, bo dziś 25 października od około godziny 11:15 rozpocznie się zaćmienie Słońca. Czas ten może się jednak nieznacznie różnić w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Przykładowo w Szczecinie początek nastąpi już o 11:09, a w Zakopanem od 11:16. Różnice będziemy mogli dostrzec nie tylko w czasie rozpoczęcia zjawiska, lecz również w jego skali. Mieszkańcy Białegostoku będą mogli zaobserwować Słońce, które w momencie kulminacyjnym jest zasłonięte w 45%, podczas gdy w Zielonej Górze będzie to już tylko 34%.

Zjawisko będzie możliwe do zaobserwowania na niebie przez około 2 godziny, zatem potrwa do 13:30. Co ważne, jego maksimum przypadnie na okres między 12:15 a 12:30.

Nie należy jednak spoglądać prosto w Słońce bez uprzedniego przygotowania. Trzeba mieć świadomość, że okulary przeciwsłoneczne, niezależnie jak drogie, nie są wystarczającą ochroną wzroku. Najlepiej do takich zadań sprawdzają się okulary zaćmieniowe, które można znaleźć w niemal każdym sklepie astronomicznym. Inną skuteczną metodą ochrony wzroku jest skorzystanie ze szkła spawalniczego, stosowanego do tworzenia masek dla spawaczy. Innym, bardziej budżetowym rozwiązaniem jest obserwacja przez okopcone szkło.

Dzisiejsze zjawisko jest częściowym zaćmieniem Słońca, co za tym idzie, Księżyc nie przysłoni całej jego tarczy, lecz jedynie jej część.

