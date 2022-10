Ale błysło! Coś takiego może nas usmażyć

Naukowcy zaobserwowali gigantyczny rozbłysk gamma. Dzięki temu odkryciu mamy szansę przyjrzeć się zjawisku powstawania czarnych dziur.

Wybuchy supernowych to jedne z najbardziej spektakularnych zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Śmierć największych gwiazd wiąże się z wyzwoleniem niewyobrażalnych wręcz ilości energii. Często prowadzi również do powstania czarnych dziur, czyli obiektów o tak dużej masie, że ich siła przyciągania więzi nawet światło.

Zaobserwowano rekordowy rozbłysk gamma

Wybuchom supernowych towarzyszy coś jeszcze - rozbłyski promieniowania gamma. To krótkie wyładowania, niosące ze sobą olbrzymie ilości energii. Jeden z takich rozbłysków zaobserwowano 9 października 2022 roku. Co wyróżnia go na tle innych tego typu zjawisk? To najpotężniejsze tego typu wyładowanie, jakie do tej pory udało się nam zaobserwować.

Rekordowemu rozbłyskowi nadano oznaczenie GRB221009A. Jego źródło zlokalizowane jest w odległości ok. 2,4 miliardów lat świetlnych od Ziemi. To akurat dobra wiadomość - gdyby podobne zjawisko miało miejsce bliżej, dajmy na to w odległości kilku tysięcy lat świetlnych, jego skutki mogłyby być katastrofalne dla życia na naszej planecie.

Na całe szczęście rozbłysk GRB221009A jest z naszej perspektywy całkowicie bezpieczny. Co więcej, stanowi on dla naukowców unikalną szansę by zaobserwować zarówno wybuch olbrzymiej supernowej, jak i procesy towarzyszące powstawaniu czarnych dziur. Dość powiedzieć, że jest to szansa, która nawet w kosmicznej skali zdarza się bardzo rzadko, w związku z czym nie powinno być zaskoczeniem, że teleskopy na całej planecie skierowane są aktualnie w kierunku źródła wyjątkowego zdarzenia.

