WASP-107b to planeta popcorn. Nic dziwniejszego dzisiaj nie zobaczysz

Wszechświat wciąż skrywa przed nami różne ciekawostki, które mogą zaskakiwać. To chociażby planeta WASP-107b, którą porównuje się do popcornu ze względu na jej niewielką wagę i puszystość. Teraz okazało się, że obiekt ten jest jeszcze bardziej dziwny.

WASP-107b to egzoplaneta, która krąży wokół gwiazdy oddalonej od nas o 200 lat świetlnych. Już sama jej budowa zwraca uwagę – wielkością jest niemal równa Jowiszowi. A jednocześnie jej gęstość jest dziesięciokrotnie razy mniejsza od największej planety Układu Słonecznego. Teraz jednak naukowcy odkryli jeszcze coś na jej temat. WASP-107b ma mieć także asymetryczną atmosferę. Co to może oznaczać?

Kosmiczna dziwaczka

Do tego odkrycia wykorzystano gwiazdę, wokół której krąży ta dziwna egzoplaneta. Podczas tranzytu, czyli momentu gdy WASP-107b znajdowała się na linii między obserwatorami a swoim słońcem, udało się zaobserwować jej atmosferę. Potwierdzono tym samym, że za asymetrię odpowiada ciepło gwiazdy ogrzewające jedną ze stron egzoplanety, przez co zmienia ona swoje rozmiary. Nowe badanie wskazało także niewielką różnicę w przezroczystości chmur. Jest to też o tyle ciekawe, ponieważ jak podaje portal Science Alert modele sugerują, że WASP-107b nie powinna mieć tego rodzaju asymetrii.

Ten nowy fakt dołącza do licznej już listy dziwnostek na temat egzoplanety. Odkryty w 2017 roku obiekt ma rozmiar i gęstość sugerujące skład podobny do waty cukrowej. Jest przy tym także niezwykle blisko swojej gwiazdy, którym jest pomarańczowy karzeł. Dzięki temu WASP-107b jest bardzo gorąca – mowa nawet o 500 stopniach Celsjusza. Jakby tego było mało jest także zablokowana pływowo, co oznacza, że połowa planety ma nieustanny dzień, a reszta noc – podobnie jak na ziemskim Księżycu.

Wizualizacja WASP-107b, NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Warto także podkreślić, że to pierwszy raz, gdy asymetria wschód-zachód jakiejkolwiek egzoplanety została kiedykolwiek zaobserwowana podczas tranzytu gwiazdy z kosmosu. Ale też raczej nie ostatni. Metoda ta może pomóc w ujawnieniu większej liczby dziwacznych egzoplanet w przyszłości. Badacze odpowiedzialni za to odkrycie zapowiadają też dalsze obserwacje i analizy samej WASP-107b, aby dowiedzieć się chociażby w jaki sposób ta asymetria wpływa na skład chemiczny egzoplanety.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI); Shutterstock AI - Ta treść została wygenerowana przez system oparty na sztucznej inteligencji (AI).

Źródło tekstu: sciencealert.com