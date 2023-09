Szef US Space Force stanowczo. Kosmos niezbędny w nowoczesnych wojnach

Chance Saltzman, generał US Space Force nie ma wątpliwości, że kontrola nad przestrzenią kosmiczną będzie kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju w przypadku nowoczesnych wojen.

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy myśleć, że jesteśmy na zbyt wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, by coś takiego jak wojna jeszcze nas dotyczyło. Oczywiście rozgrywały się konflikty na Bliskim Wschodzie i w innych częściach globu, lecz wszystko to wydawało się zbyt odległe. Do czasu aż Rosja postanowiła przeprowadzić inwazję na Ukrainę.

Również na to wydarzenie zwrócił uwagę Chance Saltzman, szef Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, który podkreślił, że dostęp do przestrzeni kosmicznej i różnego rodzaju satelitów jest kluczowy w przypadku prowadzenia nowoczesnych wojen.

Walka o przestrzeń kosmiczną

Stany Zjednoczone nie pierwszy raz podkreślają to, że aktualnie znajdujemy się w erze nowego wyścigu kosmicznego. Dominacja nad przestrzenią kosmiczną może być kluczowa do utrzymania pokoju i ochrony Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Kwestię tę podjął również generał Chance Saltzman, szef US Space Force na konferencji, która odbyła się 12 września.

Żyjemy w złożonych strategicznie czasach, a przestrzeń kosmiczna ma kluczowe znaczenie w tym punkcie zwrotnym. Konflikt na Ukrainie pokazał jasno: dostęp do przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla współczesnej wojny.

- powiedział Chance Saltzman.

Według Saltzmana organizacja Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych została powołana do życia, gdyż znajdujemy się w nowej erze kosmicznej "coraz bardziej charakteryzującej się konkurencją między mocarstwami". Czasy, w których kosmos stał otworem wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego już dawno mamy za sobą. Teraz coraz więcej graczy melduje się w wyścigu, takich jak Chiny, czy Indie.

