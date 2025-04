To już dzisiaj. Katy Perry poleci w kosmos z narzeczoną Bezosa

Większość pań to znane nazwiska w świecie celebrytów. Przypomijmy, że Gayle King to współprowadząca wielu porannych programów, a Kerianne Flynn to producentka filmowa specjalizująca się w kinie niezależnym.

Cała kobieca załoga wyruszy ok. 15.30 czasu polskiego ( w Stanach Zjednoczonych będzie to poranek). To będzie podróż suborbitalna, pozwalająca na przekroczenie granicy Kosmosu na wysokości 100 km nad ziemią. Katy Perry wraz z pozostałymi członikniami lotu, wyruszą na pokładzie statku New Shepard z zachodniego Teksasu. Będzie to 31. misja tego statku i zarazem 11. załogowy lot w jego historii.