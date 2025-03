Katy Perry poleci w kosmos. Będzie to lot wyłącznie dla kobiet

Loty w kosmos kuszą celebrytów. I to jak! Jak podaje BBC, do kosmicznego lotu szykuje się gwiazda muzyki pop, Katy Perry. Poleci ona w kosmos, w ramach zbliżającego się kobiecego lotu rakietą New Shepherd firmy Blue Origin. Ten całkiem kobiecy lot, został ogłoszony jeszcze w 2023 roku, przez organizatorkę misji - Lauren Sanchez, narzeczoną właściciela Blue Origin, Jeffa Bezosa.